Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:57
Олег1964 ну хотеть не вредно ) но многие фирмы практикуют заманухи и бонусы именно для новичков. что бы подсадить так сказать. бонусы для старичков начинаются если фирма видит их отток.
mephala
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:10
mephala написав: Олег1964
ну хотеть не вредно )
но многие фирмы практикуют заманухи и бонусы именно для новичков.
что бы подсадить так сказать.
бонусы для старичков начинаются если фирма видит их отток.
Этому дала, этому дала, а этому не дала!
https://www.youtube.com/watch?v=qRAt6clQ5DA
Олег1964
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:30
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
ivankydr
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:05
ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:12
Alfa_Bank написав: ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
Думаю это невозможно - человек только сегодня зарегистрировался
Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:16
Alfa_Bank написав: ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Добрый день, ivankydr. Напишите ИНН в ЛС, пожалуйста.
Если в ЛС не получится написать, можно сюда -
info_client@alfabank.kiev.ua
.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:17
это точно! и даже не могу ответить на личное сообщение
ivankydr
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:43
ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Если получили ток на выходных или седня, то ждите еще +1дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:36
ivankydr написав:
Добрый день.
получил карту курьером и не могу активировать. просьба Alfa_Bank помочь
Вам надо ждать смс или сообщение в вайбер, что пора активировать карту, только после этого сможете
Hack-Stock
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Додано: Пон 19 сер, 2019 15:41
Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ? - Состояние этого переключателя на рд ? - Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ? - В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ? и тд... Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ? Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.
mustbe
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