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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7488748974907491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:50

  mustbe написав:Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...

Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?

Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.

mustbe, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:12

Alfa_Bank Спасибо, жду.
Ещё хотелось бы получить оф.ответ на этот вопрос
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:16

  mustbe написав:Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.

Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю

Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ, при этом лимит сохраняется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:37

  Alfa_Bank написав:Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ

Если КЦ говорит, что это невозможно - что делать ?
Говорить "а вы поищите", "а если найду" ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:13

Увидел здесь мельком, что есть какая-то акция 3 х 8 от банка, но нигде не могу найти условий.
В чем суть, подскажите, плиз...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:21

  Anadonta написав:Увидел здесь мельком, что есть какая-то акция 3 х 8 от банка, но нигде не могу найти условий.
В чем суть, подскажите, плиз...

Ищите в своем приложении - если оно там есть - вы участвуете. Если кратко - то оплатив до 12 сентября картой Виза от Альфы, заведенной в Гугл- или Эппл- пеи минимум 3 покупки от 8 грн. Вы получите 100 грн. орехами кэшью. Покупки должны быть по тому перечню МСС, по которым Альфа начисляет орехи
Как-то так ;)
Flamingo
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