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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:50
mustbe написав:
Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...
Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?
Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.
mustbe, добрый день. Уточняю.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:12
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Спасибо, жду.
Ещё хотелось бы получить оф.ответ на этот вопрос
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:16
mustbe написав:
Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.
Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю
Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ, при этом лимит сохраняется.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:37
Alfa_Bank написав:
Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ
Если КЦ говорит, что это невозможно - что делать ?
Говорить "а вы поищите", "а если найду" ?
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:13
Увидел здесь мельком, что есть какая-то акция 3 х 8 от банка, но нигде не могу найти условий.
В чем суть, подскажите, плиз...
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