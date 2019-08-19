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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:28
_PORT_UA написав:
Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Рассрочки пользуете? Вот это с них накапало.
ЗЫ. А еще до мая в подобной ситуации появилась бы еще одна оплата - 60 грн. за РКО. Сейчас - проще.
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Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40
Flamingo написав: _PORT_UA написав:
Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Рассрочки пользуете? Вот это с них накапало.
ЗЫ. А еще до мая в подобной ситуации появилась бы еще одна оплата - 60 грн. за РКО. Сейчас - проще.
А что сейчас 60 грн. в рд не снимается при задолженности по кредитной карте (не по рассрочкам)?
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anikola13
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:41
anikola13 написав:
А что сейчас 60 грн. в рд не снимается при задолженности по кредитной карте (не по рассрочкам)?
Если долг меньше 20 грн., то не снимается.
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