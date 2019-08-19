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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7490749174927493>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:28

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Рассрочки пользуете? Вот это с них накапало.
ЗЫ. А еще до мая в подобной ситуации появилась бы еще одна оплата - 60 грн. за РКО. Сейчас - проще.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Рассрочки пользуете? Вот это с них накапало.
ЗЫ. А еще до мая в подобной ситуации появилась бы еще одна оплата - 60 грн. за РКО. Сейчас - проще.

А что сейчас 60 грн. в рд не снимается при задолженности по кредитной карте (не по рассрочкам)?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:41

  anikola13 написав:А что сейчас 60 грн. в рд не снимается при задолженности по кредитной карте (не по рассрочкам)?


Если долг меньше 20 грн., то не снимается.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 05:48

Re: Альфа-Банк

Кредитная карта "Все Просто"

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... vse-prosto
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:00

Kevin у Алки просто не бывает :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 06:34

  Kevin написав:Кредитная карта "Все Просто"

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... vse-prosto

карта без льготного периода :mrgreen: конечно все просто - каждый день плати
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:14

Re: Альфа-Банк

Kevin написав:Кредитная карта "Все Просто[/b]"

ПУМБу копіюють :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:22

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ

Если КЦ говорит, что это невозможно - что делать ?
Говорить "а вы поищите", "а если найду" ?

mustbe, доброе утро. Напишите ИНН в личку, перевыпустим и КЦ проверю заодно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:54

Re: Альфа-Банк

Вопрос оф.пред.
У Аллы разные регламенты проведения платежей (по депозитам) в грн и в валюте ? Почему грн депо вернулось на карту четко, а в валюте где-то завис по дороге... в выписке по карте есть, а в истории операций нет, и остаток по карте не изменился.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:59

  Kevin написав:Кредитная карта "Все Просто"

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... vse-prosto


шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл. :lol:
про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?
mephala
 
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