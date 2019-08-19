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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:28
_PORT_UA написав:
Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Рассрочки пользуете? Вот это с них накапало.
ЗЫ. А еще до мая в подобной ситуации появилась бы еще одна оплата - 60 грн. за РКО. Сейчас - проще.
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Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40
Flamingo написав: _PORT_UA написав:
Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Рассрочки пользуете? Вот это с них накапало.
ЗЫ. А еще до мая в подобной ситуации появилась бы еще одна оплата - 60 грн. за РКО. Сейчас - проще.
А что сейчас 60 грн. в рд не снимается при задолженности по кредитной карте (не по рассрочкам)?
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anikola13
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Додано: Пон 19 сер, 2019 21:41
anikola13 написав:
А что сейчас 60 грн. в рд не снимается при задолженности по кредитной карте (не по рассрочкам)?
Если долг меньше 20 грн., то не снимается.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 05:48
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Kevin
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Додано: Вів 20 сер, 2019 06:00
Kevin
у Алки просто не бывает
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 20 сер, 2019 06:34
карта без льготного периода
конечно все просто - каждый день плати
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Додано: Вів 20 сер, 2019 07:14
Kevin написав:Кредитная карта "Все Просто[/b]"
ПУМБу копіюють
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Zochan
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Додано: Вів 20 сер, 2019 07:22
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ
Если КЦ говорит, что это невозможно - что делать ?
Говорить "а вы поищите", "а если найду" ?
mustbe, доброе утро. Напишите ИНН в личку, перевыпустим и КЦ проверю заодно.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 20 сер, 2019 07:54
Вопрос оф.пред.
У Аллы разные регламенты проведения платежей (по депозитам) в грн и в валюте ? Почему грн депо вернулось на карту четко, а в валюте где-то завис по дороге... в выписке по карте есть, а в истории операций нет, и остаток по карте не изменился.
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Kalgan
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Додано: Вів 20 сер, 2019 07:59
шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл.
про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?
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mephala
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