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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 08:06
mephala написав:
шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл.
про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?
73 % годовых если снимать и гасить всю сумму кредиту.
Гасить (снимать) частями то для нуворишей. )
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:07
mephala написав:
шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл.
про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?
73 % годовых если снимать и гасить всю сумму кредиту.
Гасить (снимать) частями то для нуворишей. )
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:07
Kalgan написав:
Вопрос оф.пред.
У Аллы разные регламенты проведения платежей (по депозитам) в грн и в валюте ? Почему грн депо вернулось на карту четко, а в валюте где-то завис по дороге... в выписке по карте есть, а в истории операций нет, и остаток по карте не изменился.
Kalgan, доброе утро. Регламент одинаковый. Возможно, еще не успели обновиться остатки по карте. Сейчас проверю.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:13
mephala написав:
какой дыбил ее откроет?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:21
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Спасибо. Депо дошел и даже смс пришла
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:28
mephala написав:
какой дыбил ее откроет?
простак или простушка
Все Просто, а-а-а, сказочный остров скрылся в туман...
... делайте хоть что-нибудь!
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