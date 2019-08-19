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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7490749174927493

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:06

  mephala написав:
  Kevin написав:Кредитная карта "Все Просто"

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... vse-prosto


шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл. :lol:
про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?


73 % годовых если снимать и гасить всю сумму кредиту.
Гасить (снимать) частями то для нуворишей. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:07

:arrow:
Востаннє редагувалось Aps в Вів 20 сер, 2019 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлень: 2810
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Подякував: 51 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:07

  Kalgan написав:Вопрос оф.пред.
У Аллы разные регламенты проведения платежей (по депозитам) в грн и в валюте ? Почему грн депо вернулось на карту четко, а в валюте где-то завис по дороге... в выписке по карте есть, а в истории операций нет, и остаток по карте не изменился.

Kalgan, доброе утро. Регламент одинаковый. Возможно, еще не успели обновиться остатки по карте. Сейчас проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:13

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:какой дыбил ее откроет?

Спонсор :)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:21

Alfa_Bank
Спасибо. Депо дошел и даже смс пришла :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:28

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:какой дыбил ее откроет?

простак или простушка :)
Все Просто, а-а-а, сказочный остров скрылся в туман...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:39

да. их продуктовики какие- то "збочинці" :)
все их орехи- мурехи и тп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:49

  clientage написав:
  mephala написав:какой дыбил ее откроет?

простак или простушка :)
Все Просто, а-а-а, сказочный остров скрылся в туман...

да такое впечатление что алла приняла на работу скозочных долбое_бов и приняла курс не в сторону серьезной банки а в сторону аля швидкозайм.
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mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:00

  mephala написав:
  Kevin написав:Кредитная карта "Все Просто"

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... vse-prosto


шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл. :lol:
про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?

На картинке "Виза", следовательно можно открыть, что бы получить 100 орехов вступительных за гэ-пэй. Все остальные кредитки Мастер, увы.
wig
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