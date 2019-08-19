шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл. про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?
73 % годовых если снимать и гасить всю сумму кредиту. Гасить (снимать) частями то для нуворишей. )
Kalgan написав:Вопрос оф.пред. У Аллы разные регламенты проведения платежей (по депозитам) в грн и в валюте ? Почему грн депо вернулось на карту четко, а в валюте где-то завис по дороге... в выписке по карте есть, а в истории операций нет, и остаток по карте не изменился.
Kalgan, доброе утро. Регламент одинаковый. Возможно, еще не успели обновиться остатки по карте. Сейчас проверю.
шестнадцать сносок в конце тарифов, ШЕСТНАДЦАТЬ карл. про стоимость кредита вообще ору. 30*31= 930 грн абонка карты в месяц если есть хоть 10 грн долга. это просто писец. при том что если открыть простую кредитку то на долг в 15К будет ежемесячно капать только 40%/365*31 *15000=510 грн. какой дыбил ее откроет?
На картинке "Виза", следовательно можно открыть, что бы получить 100 орехов вступительных за гэ-пэй. Все остальные кредитки Мастер, увы.