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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7492749374947495>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:27

Re: Альфа-Банк

mephala написав:какой дыбил ее откроет?

Якщо на кожному кроці кіоски з "Швидкими грошима", значить ще й як беруть. А тут солідний банк.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:39

  chipmunk написав:
  _PORT_UA написав:Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?

Еге ж. Грейс в Алли не 0% і 0.0001% а 0.01, от копійки й набігають

Получается в РД лучше вносить средства + несколько копеек дополнительно сверху?
Эти дополнительные копейки никак не повлияют на др.комиссии?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:47

  _PORT_UA написав:
  chipmunk написав:
  _PORT_UA написав:Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?

Еге ж. Грейс в Алли не 0% і 0.0001% а 0.01, от копійки й набігають

Получается в РД лучше вносить средства + несколько копеек дополнительно сверху?
Эти дополнительные копейки никак не повлияют на др.комиссии?

Лучше так. Но щас просто нуна смотреть шобы должок более 20грн не вылез
А собственные средства путаются под ногами при получении Рассрочки. В этом случае собственные минусуются от траты, ожидается окончательная проводка по картсчету, и если сумма за кредитные выходит меньше 1000, то Рассрочка и не предлагается. Но эт на любителя.
Ну а если у вас трат в РП более 6000, и вы как обычный ХИ-клиент разместились со своим страховым депо денить под 1%/мес читыми на бессрочном, то мона и на абонку 60грн забить, т.к. возня с Алкой того не стоит, хотяя и обидно :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:48

  MaryKor написав:Добрый день. Вопрос оф.преду.
Не приходят смс для подтверждения входа в МАБ. Оператор Vodafon. В данный момент в МАБе проблемы?

MaryKor, добрый день. Проблем нет. Напишите ИНН и номер телефона, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:52

  Alfa_Bank написав:
  MaryKor написав:Добрый день. Вопрос оф.преду.
Не приходят смс для подтверждения входа в МАБ. Оператор Vodafon. В данный момент в МАБе проблемы?

MaryKor, добрый день. Проблем нет. Напишите ИНН и номер телефона, проверю.

в открытую не напишет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:57

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:
  MaryKor написав:Добрый день. Вопрос оф.преду.
Не приходят смс для подтверждения входа в МАБ. Оператор Vodafon. В данный момент в МАБе проблемы?

MaryKor, добрый день. Проблем нет. Напишите ИНН и номер телефона, проверю.

в открытую не напишет

Можно в ЛС или сюда - info_client@alfabank.kiev.ua.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:10

  mustbe написав:Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...

Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?

Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.

mustbe, мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:12

  Zochan написав:
mephala написав:какой дыбил ее откроет?

Якщо на кожному кроці кіоски з "Швидкими грошима", значить ще й як беруть. А тут солідний банк.

эти киоски работают с людьми которым нормальный банк уже ничего не даст.
и выдают под залог чего либо.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:23

  mephala написав:
  Zochan написав:
mephala написав:какой дыбил ее откроет?

Якщо на кожному кроці кіоски з "Швидкими грошима", значить ще й як беруть. А тут солідний банк.

эти киоски работают с людьми которым нормальный банк уже ничего не даст.
и выдают под залог чего либо.


Не совсем понятна ваша столь бурная реакция. Вас же вроде не заставляют ничего себе оформлять :)

Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).
Это ж банк. Он должен искать, где заработать.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:26

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...

Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?

Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.

mustbe, мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.

А я так ждал, так ждал...затаив дыхание :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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