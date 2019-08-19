Додано: Вів 20 сер, 2019 10:47

_PORT_UA написав: chipmunk написав: _PORT_UA написав: Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)? Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?

Еге ж. Грейс в Алли не 0% і 0.0001% а 0.01, от копійки й набігають Еге ж. Грейс в Алли не 0% і 0.0001% а 0.01, от копійки й набігають

Получается в РД лучше вносить средства + несколько копеек дополнительно сверху?

Эти дополнительные копейки никак не повлияют на др.комиссии? Получается в РД лучше вносить средства + несколько копеек дополнительно сверху?Эти дополнительные копейки никак не повлияют на др.комиссии?

Лучше так. Но щас просто нуна смотреть шобы должок более 20грн не вылезА собственные средства путаются под ногами при получении Рассрочки. В этом случае собственные минусуются от траты, ожидается окончательная проводка по картсчету, и если сумма за кредитные выходит меньше 1000, то Рассрочка и не предлагается. Но эт на любителя.Ну а если у вас трат в РП более 6000, и вы как обычный ХИ-клиент разместились со своим страховым депо денить под 1%/мес читыми на бессрочном, то мона и на абонку 60грн забить, т.к. возня с Алкой того не стоит, хотяя и обидно