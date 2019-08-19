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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:27
mephala написав:какой дыбил ее откроет?
Якщо на кожному кроці кіоски
з "Швидкими грошима", значить ще й як беруть. А тут солідний банк
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:39
chipmunk написав: _PORT_UA написав:
Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Еге ж. Грейс в Алли не 0% і 0.0001% а 0.01, от копійки й набігають
Получается в РД лучше вносить средства + несколько копеек дополнительно сверху?
Эти дополнительные копейки никак не повлияют на др.комиссии?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:47
_PORT_UA написав: chipmunk написав: _PORT_UA написав:
Друзья это нормально, когда в РД дату внес задолженность полностью,все провелось. Но сейчас всплыли какие то копейки с формулировкой: Списание процентов за пользование кредитом( покупки?)?
Еге ж. Грейс в Алли не 0% і 0.0001% а 0.01, от копійки й набігають
Получается в РД лучше вносить средства + несколько копеек дополнительно сверху?
Эти дополнительные копейки никак не повлияют на др.комиссии?
Лучше так. Но щас просто нуна смотреть шобы должок более 20грн не вылез
А собственные средства путаются под ногами при получении Рассрочки. В этом случае собственные минусуются от траты, ожидается окончательная проводка по картсчету, и если сумма за кредитные выходит меньше 1000, то Рассрочка и не предлагается. Но эт на любителя.
Ну а если у вас трат в РП более 6000, и вы как обычный ХИ-клиент разместились со своим страховым депо денить под 1%/мес читыми на бессрочном, то мона и на абонку 60грн забить, т.к. возня с Алкой того не стоит, хотяя и обидно
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:48
MaryKor написав:
Добрый день. Вопрос оф.преду.
Не приходят смс для подтверждения входа в МАБ. Оператор Vodafon. В данный момент в МАБе проблемы?
MaryKor, добрый день. Проблем нет. Напишите ИНН и номер телефона, проверю.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:52
Alfa_Bank написав: MaryKor написав:
Добрый день. Вопрос оф.преду.
Не приходят смс для подтверждения входа в МАБ. Оператор Vodafon. В данный момент в МАБе проблемы?
MaryKor, добрый день. Проблем нет. Напишите ИНН и номер телефона, проверю.
в открытую не напишет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:57
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав: MaryKor написав:
Добрый день. Вопрос оф.преду.
Не приходят смс для подтверждения входа в МАБ. Оператор Vodafon. В данный момент в МАБе проблемы?
MaryKor, добрый день. Проблем нет. Напишите ИНН и номер телефона, проверю.
в открытую не напишет
Можно в ЛС или сюда - info_client@alfabank.kiev.ua
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:10
mustbe написав:
Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...
Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?
Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.
mustbe, мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:12
Zochan написав:
mephala написав:какой дыбил ее откроет?
Якщо на кожному кроці кіоски
з "Швидкими грошима", значить ще й як беруть. А тут солідний банк
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эти киоски работают с людьми которым нормальный банк уже ничего не даст.
и выдают под залог чего либо.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:23
mephala написав: Zochan написав:
mephala написав:какой дыбил ее откроет?
Якщо на кожному кроці кіоски
з "Швидкими грошима", значить ще й як беруть. А тут солідний банк
.
эти киоски работают с людьми которым нормальный банк уже ничего не даст.
и выдают под залог чего либо.
Не совсем понятна ваша столь бурная реакция. Вас же вроде не заставляют ничего себе оформлять
Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).
Это ж банк. Он должен искать, где заработать.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:26
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Если включен Альфа-чек - как система определяет: смс - комис или пуш - нет комиса ?
Иными словами - интересует конкретный показатель, который определяет - снимутся ли деньги за смс ?
- Состояние этого переключателя на рд ?
- Состояние этого переключателя на какое-то число месяца ?
- В этом месяце переключатель был больше на смс, чем на пуш ?
и тд...
Если по четным дням переключаться на смс, а по нечетным - на пуш - снимется комис ?
Короче - интересует конкретный алгоритм, в результате исполнения которого система принимает решение о том, брать ли комис за альфа-чек.
mustbe, мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
А я так ждал, так ждал...затаив дыхание
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