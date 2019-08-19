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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:31
curiousobro написав:
Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).
В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ?
Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом 55 дней ...
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Kalgan
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