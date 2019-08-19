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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7492749374947495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:31

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).

В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ?
Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом 55 дней ...
Kalgan
 
Повідомлень: 81
З нами з: 02.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 7492749374947495
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