В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ?
Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом до 55 дней ...
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:31
Re: Альфа-Банк
В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ?
Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом до 55 дней ...
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:06
Именно. Алла по своим максимкам льет нормальные лимиты, тут вам не тася.
А это видать аналог микрозайма от банка, возможно пробуют в бОльшей мере рисковать в этом сегменте. А процент - это плата за риск.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:12
Re: Альфа-Банк
Ув.представитель банка можете и Вы ещё меня успокоить. Это нормально, что при внесении всей суммы задолженности в РД,в конце дня появились копейки с формулировкой Списание задолженности за пользование кредитом(покупки)?
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:39
МСС код для категории Техника
Нужно как раз купить стиралку. Подскажите, где взять, чтобы сабж подошел?
Думал брать в "Алло", но они доставляют крупногабаритные покупки только через "Новую почту". А если покупать через сайт, без понятия, что может быть... Может, кто брал, подскажет?
К сожалению, в "Эльдорадо" такой нет.
Сориентируйте, где копать. Огромное спасибо заранее!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:48
ну у Алло на сайте точно должна быть мсс "техника" - у них же совместная акция сейчас по смартфону.
З.Ы.
Хотя зная Аллу я сильно не удивлюсь если там даже вылезут "виномаркеты"
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:10
_PORT_UA, добрый день. Это нормально. % за пользование льготным периодом 0.01% годовых, они списываются в РД.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:11
Re: Альфа-Банк
Кривой Рог какой то нынче популярный город. )
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