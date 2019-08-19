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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7492749374947495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
160
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:31

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).

В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ?
Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом до 55 дней ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:06

  Kalgan написав:
  curiousobro написав:Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).

В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ?
Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом до 55 дней ...


Именно. Алла по своим максимкам льет нормальные лимиты, тут вам не тася.

А это видать аналог микрозайма от банка, возможно пробуют в бОльшей мере рисковать в этом сегменте. А процент - это плата за риск.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:12

Re: Альфа-Банк

Ув.представитель банка можете и Вы ещё меня успокоить. Это нормально, что при внесении всей суммы задолженности в РД,в конце дня появились копейки с формулировкой Списание задолженности за пользование кредитом(покупки)?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:39

МСС код для категории Техника

Нужно как раз купить стиралку. Подскажите, где взять, чтобы сабж подошел?

Думал брать в "Алло", но они доставляют крупногабаритные покупки только через "Новую почту". А если покупать через сайт, без понятия, что может быть... Может, кто брал, подскажет?

К сожалению, в "Эльдорадо" такой нет.
Сориентируйте, где копать. Огромное спасибо заранее!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:48

ну у Алло на сайте точно должна быть мсс "техника" - у них же совместная акция сейчас по смартфону.
З.Ы.
Хотя зная Аллу я сильно не удивлюсь если там даже вылезут "виномаркеты"
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:10

  _PORT_UA написав:Ув.представитель банка можете и Вы ещё меня успокоить. Это нормально, что при внесении всей суммы задолженности в РД,в конце дня появились копейки с формулировкой Списание задолженности за пользование кредитом(покупки)?

_PORT_UA, добрый день. Это нормально. % за пользование льготным периодом 0.01% годовых, они списываются в РД.
Alfa_Bank
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