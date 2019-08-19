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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7493749474957496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:55

  krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!

СБ она такаааая, оч. принципиальная, видит всех пряям насквозььь
Напишите в отд-и маляву на них, шо мол не нуждаетесь в их услугах и сами готовы нести крест отвественности за свои действия. Они поверят и отстанут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:00

  krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!

krinitsa_max, добрый день. Операции могут блокироваться службой безопасности банка до выяснения деталей, если они имеют признаки мошенничества. Напишите ИНН и последние 4 цифры карты, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:02

  Alfa_Bank написав:
  krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!

krinitsa_max, добрый день. Операции могут блокироваться службой безопасности банка до выяснения деталей, если они имеют признаки мошенничества. Напишите ИНН и последние 4 цифры карты, проверю.


для вашей СБ любое п2п, кроме родного платного п2п-сервиса чего то рискованное )
они так и говорят - переводите через наш сервис - ага щас за 1%. Хотя чем п2п-сервис Альфы безопаснее сервиса другого банка объяснить не могут, если он идет через туже платформу мастеркарт маниченд/виза дайрект с введением 3д сек-пароля.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:05

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:[
для вашей СБ любое п2п, кроме родного платного п2п-сервиса чего то рискованное )
они так и говорят - переводите через наш сервис - ага щас за 1%. Хотя чем п2п-сервис Альфы безопаснее сервиса другого банка объяснить не могут, если он идет через туже платформу мастеркарт маниченд/виза дайрект с введением 3д сек-пароля.


Походу у них рискованно то что идёт без свв. Ну у меня покрайней мере так получалось.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:23

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:объяснить не могут
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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