krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!
СБ она такаааая, оч. принципиальная, видит всех пряям насквозььь Напишите в отд-и маляву на них, шо мол не нуждаетесь в их услугах и сами готовы нести крест отвественности за свои действия. Они поверят и отстанут
krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!
krinitsa_max, добрый день. Операции могут блокироваться службой безопасности банка до выяснения деталей, если они имеют признаки мошенничества. Напишите ИНН и последние 4 цифры карты, проверю.
krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!
krinitsa_max, добрый день. Операции могут блокироваться службой безопасности банка до выяснения деталей, если они имеют признаки мошенничества. Напишите ИНН и последние 4 цифры карты, проверю.
для вашей СБ любое п2п, кроме родного платного п2п-сервиса чего то рискованное ) они так и говорят - переводите через наш сервис - ага щас за 1%. Хотя чем п2п-сервис Альфы безопаснее сервиса другого банка объяснить не могут, если он идет через туже платформу мастеркарт маниченд/виза дайрект с введением 3д сек-пароля.
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Alfa_Bank написав:[ для вашей СБ любое п2п, кроме родного платного п2п-сервиса чего то рискованное ) они так и говорят - переводите через наш сервис - ага щас за 1%. Хотя чем п2п-сервис Альфы безопаснее сервиса другого банка объяснить не могут, если он идет через туже платформу мастеркарт маниченд/виза дайрект с введением 3д сек-пароля.
Походу у них рискованно то что идёт без свв. Ну у меня покрайней мере так получалось.