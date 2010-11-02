krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!
СБ она такаааая, оч. принципиальная, видит всех пряям насквозььь Напишите в отд-и маляву на них, шо мол не нуждаетесь в их услугах и сами готовы нести крест отвественности за свои действия. Они поверят и отстанут
krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!
krinitsa_max, добрый день. Операции могут блокироваться службой безопасности банка до выяснения деталей, если они имеют признаки мошенничества. Напишите ИНН и последние 4 цифры карты, проверю.
krinitsa_max написав:Заблокировали операции через систему Liqpay с аргументацией "служба безопасности посчитала операции рисковыми. Проблема не решаема вообще". Посоветовали пользоваться другими платежными системами, в т.ч. через личный кабинет my-alfabank.com.ua. Обращения через онлайн чат не привели вообще ни к какому результату - полный игнор!!!
krinitsa_max, добрый день. Операции могут блокироваться службой безопасности банка до выяснения деталей, если они имеют признаки мошенничества. Напишите ИНН и последние 4 цифры карты, проверю.
для вашей СБ любое п2п, кроме родного платного п2п-сервиса чего то рискованное ) они так и говорят - переводите через наш сервис - ага щас за 1%. Хотя чем п2п-сервис Альфы безопаснее сервиса другого банка объяснить не могут, если он идет через туже платформу мастеркарт маниченд/виза дайрект с введением 3д сек-пароля.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Alfa_Bank написав:[ для вашей СБ любое п2п, кроме родного платного п2п-сервиса чего то рискованное ) они так и говорят - переводите через наш сервис - ага щас за 1%. Хотя чем п2п-сервис Альфы безопаснее сервиса другого банка объяснить не могут, если он идет через туже платформу мастеркарт маниченд/виза дайрект с введением 3д сек-пароля.
Походу у них рискованно то что идёт без свв. Ну у меня покрайней мере так получалось.
curiousobro написав:Ну вышли на рынок микрокредитов с большими процентами, но и с большими рисками (это видно по суммам лимитов).
В смысле карта для тех, кому ни один банк уже кридитку с лимитом не выдаст ? Думаю, что если не было долгов по кредитам в кредитной истории, тот же приват нальет лимит в 5к на карту без проблем с реальным грейсом до 55 дней ...
Вы слишком хорошего мнения о привате. Будь ты хоть участником голдклуба и дисциплинированным заемщиком на протяжении уже 10 лет с безупречной репутацией в других банках, могут не дать ни копейки.
Bosstone написав:Вы слишком хорошего мнения о привате. Будь ты хоть участником голдклуба и дисциплинированным заемщиком на протяжении уже 10 лет с безупречной репутацией в других банках, могут не дать ни копейки.
Ну не знаю. У меня с приватом проблем не было, за одним исключением. При равных объемах депо, приват предлагает кред лимит с грейсом до 55 дней в 3-4 раза больше, чем сейчас предлагает алла в приложении. (карта обычная, не голд) Да и родителям пенсионерам лимит дают в 6 пенсий.