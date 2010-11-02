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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7494749574967497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:24

  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)

Хитрые алкины акции. Нам даже в Вайбер ничего не приходило.

Олег1964
 
Повідомлень: 213
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:41

  Kalgan написав:приват предлагает кред лимит

Только он даром не нужен, как и сам примат.
Vorlon
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 7494749574967497
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