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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:24
Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкойhttps://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Хитрые алкины акции. Нам даже в Вайбер ничего не приходило.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 20:41
Kalgan написав:
приват предлагает кред лимит
Только он даром не нужен, как и сам примат.
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