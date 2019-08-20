Додано: Сер 21 сер, 2019 08:10

Alfa_Bank



А можно перелить часть лимита с одной на другую карту? К примеру есть максим и трэвел обе по 50 тыс. С максима взять 15 тыс и на тревэл перелить . Будет суммарно тоже. Максим-35 тыс а трэвел-65 тыс.Без всяких скорингов чтобы.

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