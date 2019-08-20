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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7495749674977498>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:24

  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)

Хитрые алкины акции. Нам даже в Вайбер ничего не приходило.

Олег1964
 
Повідомлень: 214
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:41

  Kalgan написав:приват предлагает кред лимит

Только он даром не нужен, как и сам примат.
Vorlon
 
Повідомлень: 7126
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:50

  Vorlon написав:
  Kalgan написав:приват предлагает кред лимит

Только он даром не нужен, как и сам примат.

Да уж всяко лучше, чем комис 10-20-30 грн в день хоть за копейку использованного кредитного лимита :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:27

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.

Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю

Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ, при этом лимит сохраняется.

А можно в приложении попросить сменить тариф?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:27

  Тракторист написав:Alfa_Bank, в шаблонах на оплату счетов компании КиевОблГазЗбыт указан неверный тариф на газ. Попросите Ваши технический службы привести шаблон к актуальному виду.

Тракторист, доброе утро. Отправила в ответственное подразделение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 07:30

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Есть две максимки.
Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон.
Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ?
Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.

Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак.
Но я ему не очень верю

Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ, при этом лимит сохраняется.

А можно в приложении попросить сменить тариф?

guntherhouse777, доброе утро. Можно.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6926
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:10

Alfa_Bank

А можно перелить часть лимита с одной на другую карту? К примеру есть максим и трэвел обе по 50 тыс. С максима взять 15 тыс и на тревэл перелить . Будет суммарно тоже. Максим-35 тыс а трэвел-65 тыс.Без всяких скорингов чтобы.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:12

Alfa_Bank
Добрий ранок,
відправив вчора запрошення другу, при переході за посиланням, муАльфа пропонує йому оформити лише кредитну карту, а потрібна дебетова.
Що з цим робити?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:14

  Vorlon написав:
  Kalgan написав:приват предлагает кред лимит

Только он даром не нужен, как и сам примат.

Не согласен я.
Кредлим - штука нужная и полезная
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:16

  VLADPn написав:Alfa_Bank

А можно перелить часть лимита с одной на другую карту? К примеру есть максим и трэвел обе по 50 тыс. С максима взять 15 тыс и на тревэл перелить . Будет суммарно тоже. Максим-35 тыс а трэвел-65 тыс.Без всяких скорингов чтобы.

VLADPn, добрый день. Такая услуга не предоставляется.
Alfa_Bank
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