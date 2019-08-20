mustbe написав:Есть две максимки. Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон. Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ? Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.
Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак. Но я ему не очень верю
Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ, при этом лимит сохраняется.
mustbe написав:Есть две максимки. Хочу сменить по ним тариф на Эко и Водафон. Возможна ли именно смена тарифа с сохранением кредлима ? Вариант "закрыть старые, открыть новые" - понятен, но хочется обойтись без закрытия.
Мальчик на горячке уверенно говорил, что без закрытия - никак. Но я ему не очень верю
Можно, необходимо подать заявку на перевыпуск со сменой тарифа в КЦ, при этом лимит сохраняется.
А можно перелить часть лимита с одной на другую карту? К примеру есть максим и трэвел обе по 50 тыс. С максима взять 15 тыс и на тревэл перелить . Будет суммарно тоже. Максим-35 тыс а трэвел-65 тыс.Без всяких скорингов чтобы.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
А можно перелить часть лимита с одной на другую карту? К примеру есть максим и трэвел обе по 50 тыс. С максима взять 15 тыс и на тревэл перелить . Будет суммарно тоже. Максим-35 тыс а трэвел-65 тыс.Без всяких скорингов чтобы.
VLADPn, добрый день. Такая услуга не предоставляется.