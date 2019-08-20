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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7495749674977498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:19

  Alfa_Bank написав:мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.

Не, постойте, это - не ответ.
Я спрашиваю не про механику списания, а про четкие правила - в каком случае снимается эта комиссия.
Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС

На какой момент времени ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:29

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий ранок,
відправив вчора запрошення другу, при переході за посиланням, муАльфа пропонує йому оформити лише кредитну карту, а потрібна дебетова.
Що з цим робити?

Rainbow, доброго ранку. Напишіть, будь-лака, ІПН друга та зробіть скрін, перевірю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:34

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.

Не, постойте, это - не ответ.
Я спрашиваю не про механику списания, а про четкие правила - в каком случае снимается эта комиссия.
Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС

На какой момент времени ?

mustbe, доброе утро.
По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.
По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6926
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 588 раз.
 
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  #<1 ... 7495749674977498
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