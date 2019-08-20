|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:19
Alfa_Bank написав:
мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
Не, постойте, это - не ответ.
Я спрашиваю не про механику списания, а про четкие правила - в каком случае снимается эта комиссия.
Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС
На какой момент времени ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 2242
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:29
Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий ранок,
відправив вчора запрошення другу, при переході за посиланням, муАльфа пропонує йому оформити лише кредитну карту, а потрібна дебетова.
Що з цим робити?
Rainbow, доброго ранку. Напишіть, будь-лака, ІПН друга та зробіть скрін, перевірю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 сер, 2019 08:34
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
Не, постойте, это - не ответ.
Я спрашиваю не про механику списания, а про четкие правила - в каком случае снимается эта комиссия.
Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС
На какой момент времени ?
mustbe, доброе утро.
По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.
По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6926
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1678
|359766
|
|
|13200
|1859040
|
|
|34855
|4307332
|
|