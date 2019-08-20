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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74967497749874997500>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:19

  Alfa_Bank написав:мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.

Не, постойте, это - не ответ.
Я спрашиваю не про механику списания, а про четкие правила - в каком случае снимается эта комиссия.
Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС

На какой момент времени ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:29

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрий ранок,
відправив вчора запрошення другу, при переході за посиланням, муАльфа пропонує йому оформити лише кредитну карту, а потрібна дебетова.
Що з цим робити?

Rainbow, доброго ранку. Напишіть, будь-лака, ІПН друга та зробіть скрін, перевірю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:34

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.

Не, постойте, это - не ответ.
Я спрашиваю не про механику списания, а про четкие правила - в каком случае снимается эта комиссия.
Услуга АЧ списывается, есть у клиента подключены СМС

На какой момент времени ?

mustbe, доброе утро.
По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.
По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.
По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца.

Прошу прощения, но вопрос был не о том когда списывается плата, а о том "на какой момент" в случае переключения пушей на смс плата буден насчитана в принципе? Меня кстати тоже интересует этот же вопрос. Скажем если в течении месяца переключить один раз на смс, а потом сразу на пуши - достаточно ли этого факта чтобы система насчитала плату за весь месяц, а потом сняла деньги в РД по кредитке или в последний день месяца по дебетке?
ЗЫ. Кстати по моим картам (и Максимке, и дебетке) подключены пуши, но ни они ни смс на телефон давно не приходят. Ни по расходу, ни по приходу. Хотя движения есть. Не скажу что они так уж мне необходимы (хотя когда ждешь зачисления денег все время загружать аппликуху чтобы посмотреть не поменялся ли остаток, если честно не удобно), но возьми я карту за границу - думаю оповещание от банка мне уж точно не помешало бы. Вот думаю если подключить смс то точно ли они будут приходить или как сейчас пуши?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:00

  Alfa_Bank написав:Списание платы за пользование услугой проводится ...

Вопрос был не в том, когда проводится списание.
А в каких случаях оно происходит.
Это что, большая тайна ?
Если банк взимает плату за что-либо - он должен быть в состоянии четко объяснить правила, разве нет ?
А иначе - можно сказать "у вас был включен смс в апреле, поэтому с вас комис".
Не принципиально, конечно. Но хочется разобраться
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:05

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.
По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца.

Прошу прощения, но вопрос был не о том когда списывается плата, а о том "на какой момент" в случае переключения пушей на смс плата буден насчитана в принципе? Меня кстати тоже интересует этот же вопрос. Скажем если в течении месяца переключить один раз на смс, а потом сразу на пуши - достаточно ли этого факта чтобы система насчитала плату за весь месяц, а потом сняла деньги в РД по кредитке или в последний день месяца по дебетке?
ЗЫ. Кстати по моим картам (и Максимке, и дебетке) подключены пуши, но ни они ни смс на телефон давно не приходят. Ни по расходу, ни по приходу. Хотя движения есть. Не скажу что они так уж мне необходимы (хотя когда ждешь зачисления денег все время загружать аппликуху чтобы посмотреть не поменялся ли остаток, если честно не удобно), но возьми я карту за границу - думаю оповещание от банка мне уж точно не помешало бы. Вот думаю если подключить смс то точно ли они будут приходить или как сейчас пуши?

Flamingo, добрый день. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Чтобы бесплатно пользоваться услугой информирования, рекомендуем перейти на пуш после активации карты. Уведомления по вашим картам проверю, напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:07

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Списание платы за пользование услугой проводится ...

Вопрос был не в том, когда проводится списание.
А в каких случаях оно происходит.
Это что, большая тайна ?
Если банк взимает плату за что-либо - он должен быть в состоянии четко объяснить правила, разве нет ?
А иначе - можно сказать "у вас был включен смс в апреле, поэтому с вас комис".
Не принципиально, конечно. Но хочется разобраться

Чтобы бесплатно пользоваться услугой информирования, рекомендуем перейти на пуш после активации карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:26

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Flamingo, добрый день. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Чтобы бесплатно пользоваться услугой информирования, рекомендуем перейти на пуш после активации карты.

Хорошо - можно ответ на практический вопрос - я скоро планирую посетить одну островную страну в Индийском океане, где для уверенности в получении уведомлений от банка хочу перейти на смс (извините пушам доверия нет - надеюсь принудительные смс приходят у вас четче). Всего смс будут подключены 13 календарных дней, после чего вернусь на пуши. Все тринадцать дней выпадают на период между двумя РД. Вопрос - спишут ли с меня в этом случае комиссию? Механику процесса описывать не прошу - достаточно ответить лишь да или нет. Заранее спасибо.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:28

Понятно...

Вопрос: В каких случаях снимается комиссия ?
Ответ: Не скажу. Захотим - снимем, не захотим - не снимем. Удачи Вам и хорошего настроения.

Странный подход...
Ладно, проехали
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:33

  mustbe написав:Понятно...

Вопрос: В каких случаях снимается комиссия ?
Ответ: Не скажу. Захотим - снимем, не захотим - не снимем. Удачи Вам и хорошего настроения.

Странный подход...
Ладно, проехали

Логика простая - чтоб не списалась плата, переходите на пуш после активации :roll:
Alfa_Bank
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