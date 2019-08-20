Додано: Сер 21 сер, 2019 08:58

Alfa_Bank написав: По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.

По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца. По кредитным картам: Списание платы за пользование услугой проводится в дату заключения Договора. В случае если дата заключения Договора припадает на выходной или праздничный день, списание по данным Клиентам проводится в последний рабочий день, предшествующий выходным или праздничным дням.По дебетовым/зарплатным картам: Списание абонплаты за пользование услугой производится в последний рабочий день месяца.

Прошу прощения, но вопрос был не о том когда списывается плата, а о том "на какой момент" в случае переключения пушей на смс плата буден насчитана в принципе? Меня кстати тоже интересует этот же вопрос. Скажем если в течении месяца переключить один раз на смс, а потом сразу на пуши - достаточно ли этого факта чтобы система насчитала плату за весь месяц, а потом сняла деньги в РД по кредитке или в последний день месяца по дебетке?ЗЫ. Кстати по моим картам (и Максимке, и дебетке) подключены пуши, но ни они ни смс на телефон давно не приходят. Ни по расходу, ни по приходу. Хотя движения есть. Не скажу что они так уж мне необходимы (хотя когда ждешь зачисления денег все время загружать аппликуху чтобы посмотреть не поменялся ли остаток, если честно не удобно), но возьми я карту за границу - думаю оповещание от банка мне уж точно не помешало бы. Вот думаю если подключить смс то точно ли они будут приходить или как сейчас пуши?