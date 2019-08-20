|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:33
не актуально.
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 21 сер, 2019 09:43, всього редагувалось 3 разів.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5292
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:35
mustbe написав:
Понятно...
Вопрос: В каких случаях снимается комиссия ?
Ответ: Не скажу. Захотим - снимем, не захотим - не снимем. Удачи Вам и хорошего настроения.
Странный подход...
Ладно, проехали
ну механику они не хотят раскрывать что бы не было манипуляций. а судя по их не желанию раскрывать инфу значит они возможны.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5292
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2730
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:42
ОфПреду
Надання міні виписок по операціям з платіжною карткою на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування послугою за кожну картку, по якій надсилається інформація)
-SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень 15 грн.
я правильно понимаю из тарифов что если пользоваться полный месяц услугой то тогда будет насчитана плата? если я понимаю не правильно то поясните тогда как банк трактует свою фразу.
хотя чувствует мое одно место что мы сейчас договоримся что механику переделают
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 21 сер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5292
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:43
Flamingo написав: Alfa_Bank написав:
Flamingo, добрый день. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Чтобы бесплатно пользоваться услугой информирования, рекомендуем перейти на пуш после активации карты.
Хорошо - можно ответ на практический вопрос - я скоро планирую посетить одну островную страну в Индийском океане, где для уверенности в получении уведомлений от банка хочу перейти на смс (извините пушам доверия нет - надеюсь принудительные смс приходят у вас четче). Всего смс будут подключены 13 календарных дней, после чего вернусь на пуши. Все тринадцать дней выпадают на период между двумя РД. Вопрос - спишут ли с меня в этом случае комиссию? Механику процесса описывать не прошу - достаточно ответить лишь да или нет. Заранее спасибо.
Flamingo, проверю, что у вас с получением уведомлений, а далее решим.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6931
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:49
mustbe написав:
Понятно...
Вопрос: В каких случаях снимается комиссия ?
Ответ: Не скажу. Захотим - снимем, не захотим - не снимем. Удачи Вам и хорошего настроения.
Странный подход...
Ладно, проехали
Неужели 8 грн - такая большая сумма, чтобы нельзя было ей пару раз пожертвовать ради прояснения ситуации?
Вариантов не так и много:
1. По состоянию переключалки на момент списания.
2. По факту включения СМС хоть раз.
3. По тому, что было включено дольше.
Я бы сам проверил, но не пользуюсь мобильным приложением, поскольку считаю это небезопасным и неудобным.
ЗЫ Не удивлюсь, если это не секрет, а просто в банке и сами не знают, как у них это работает. Наворотили в последнее время много
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 4146
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 1521 раз.
- Подякували: 2904 раз.
-
- Профіль
-
5
4
6
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:51
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6931
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 588 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:53
ага, 8гр, а разговоров- и острова, и злоупотребления
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2243
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:04
Сибарит написав:
ЗЫ Не удивлюсь, если это не секрет, а просто в банке и сами не знают, как у них это работает. Наворотили в последнее время много
Не так давно наворотитли что бы не помнить.
И имхо из ответа можно предположить какой из вариантов реализован.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2816
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:05
v57 написав:
ага, 8гр, а разговоров- и острова, и злоупотребления
"Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей."
Из романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2730
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13207
|1859166
|
Сер 21 сер, 2019 10:25
Amid
|
|634
|82124
|
|
|1678
|359790
|
|