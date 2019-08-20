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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7497749874997500>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:33

не актуально.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 21 сер, 2019 09:43, всього редагувалось 3 разів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:35

  mustbe написав:Понятно...

Вопрос: В каких случаях снимается комиссия ?
Ответ: Не скажу. Захотим - снимем, не захотим - не снимем. Удачи Вам и хорошего настроения.

Странный подход...
Ладно, проехали

ну механику они не хотят раскрывать что бы не было манипуляций. а судя по их не желанию раскрывать инфу значит они возможны. :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:38

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Логика простая - чтоб не списалась плата, переходите на пуш после активации :roll:

С логикой понятно. С моим чисто практическим вопросом поможете? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:42

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Надання міні виписок по операціям з платіжною карткою на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування послугою за кожну картку, по якій надсилається інформація)
-SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень 15 грн.

я правильно понимаю из тарифов что если пользоваться полный месяц услугой то тогда будет насчитана плата? если я понимаю не правильно то поясните тогда как банк трактует свою фразу.
хотя чувствует мое одно место что мы сейчас договоримся что механику переделают :mrgreen:
Востаннє редагувалось mephala в Сер 21 сер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:43

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Flamingo, добрый день. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, т.к. это внутренний процесс банка. Чтобы бесплатно пользоваться услугой информирования, рекомендуем перейти на пуш после активации карты.

Хорошо - можно ответ на практический вопрос - я скоро планирую посетить одну островную страну в Индийском океане, где для уверенности в получении уведомлений от банка хочу перейти на смс (извините пушам доверия нет - надеюсь принудительные смс приходят у вас четче). Всего смс будут подключены 13 календарных дней, после чего вернусь на пуши. Все тринадцать дней выпадают на период между двумя РД. Вопрос - спишут ли с меня в этом случае комиссию? Механику процесса описывать не прошу - достаточно ответить лишь да или нет. Заранее спасибо.

Flamingo, проверю, что у вас с получением уведомлений, а далее решим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:49

  mustbe написав:Понятно...

Вопрос: В каких случаях снимается комиссия ?
Ответ: Не скажу. Захотим - снимем, не захотим - не снимем. Удачи Вам и хорошего настроения.

Странный подход...
Ладно, проехали

Неужели 8 грн - такая большая сумма, чтобы нельзя было ей пару раз пожертвовать ради прояснения ситуации?
Вариантов не так и много:
1. По состоянию переключалки на момент списания.
2. По факту включения СМС хоть раз.
3. По тому, что было включено дольше.

Я бы сам проверил, но не пользуюсь мобильным приложением, поскольку считаю это небезопасным и неудобным.

ЗЫ Не удивлюсь, если это не секрет, а просто в банке и сами не знают, как у них это работает. Наворотили в последнее время много :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:51

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Логика простая - чтоб не списалась плата, переходите на пуш после активации :roll:

С логикой понятно. С моим чисто практическим вопросом поможете? ;)

Попробую.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:53

ага, 8гр, а разговоров- и острова, и злоупотребления
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:04

  Сибарит написав:ЗЫ Не удивлюсь, если это не секрет, а просто в банке и сами не знают, как у них это работает. Наворотили в последнее время много :)


Не так давно наворотитли что бы не помнить.
И имхо из ответа можно предположить какой из вариантов реализован.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:05

  v57 написав:ага, 8гр, а разговоров- и острова, и злоупотребления

"Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей."
Из романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
:roll: :mrgreen:
Flamingo
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