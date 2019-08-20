Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:19
Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Появилась у кого-то?
Aps
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:22
Aps написав: Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Появилась у кого-то?
У меня нет.
Искатель
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:22
Aps написав: Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Появилась у кого-то?
Только что проверил, нет.
И, приватовская акция про 5% кэшбека за интерент, с их промо-странички пропала.
wig
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:23
Aps написав: Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Появилась у кого-то?
У меня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
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3
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3
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25
Сибарит написав:
не пользуюсь мобильным приложением, поскольку считаю это небезопасным и неудобным
Крайне-крайне странное решение, без которого тупо недополучишь лишний доход и резко ограничишь себя в возможностях.
А насчёт неудобства так и вообще - смотря, что делать. Если длинные шаблоны вбивать, то возможно. А для многих действий - наоборот, быстрее...
У меня на смарте 10 банковских приложений и без нескольких из них я вернусь в досмартфонный каменный век.
P.S. Если что - стационарные компы у меня есть и дома, и на работе.
Востаннє редагувалось
Vorlon
в Сер 21 сер, 2019 10:32, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
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Додано: Сер 21 сер, 2019 10:27
Вкладчик1234 написав: Aps написав:
Появилась у кого-то?
У меня
Ну с Незалежністью могли бы и всех поздравить. (
Aps
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Додано: Сер 21 сер, 2019 11:02
Aps написав: Вкладчик1234 написав: Aps написав:
Появилась у кого-то?
У меня
Ну с Незалежністью могли бы и всех поздравить. (
полностью согласен, но подозреваю что пришло тем у кого было мало операций с использованием карты...
Lost
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Додано: Сер 21 сер, 2019 11:12
Искатель написав:
Нужно как раз купить стиралку. Подскажите, где взять, чтобы сабж подошел?
Думал брать в "Алло", но они доставляют крупногабаритные покупки только через "Новую почту". А если покупать через сайт, без понятия, что может быть... Может, кто брал, подскажет?
К сожалению, в "Эльдорадо" такой нет.
Сориентируйте, где копать. Огромное спасибо заранее!
Алло 4812 в наземном.
guntherhouse777
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Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26
mephala написав:
ОфПреду
Надання міні виписок по операціям з платіжною карткою на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування послугою за кожну картку, по якій надсилається інформація)
-SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень 15 грн.
я правильно понимаю из тарифов что если пользоваться полный месяц услугой то тогда будет насчитана плата? если я понимаю не правильно то поясните тогда как банк трактует свою фразу.
хотя чувствует мое одно место что мы сейчас договоримся что механику переделают
mephala, добрый день. Под указанной вами фразой подразумевается, что палата за информирование списывается раз в месяц и по каждой карте к счету. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, это процесс Банка. Услуга АЧ списывается есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 21 сер, 2019 11:51
Aps написав: Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Появилась у кого-то?
Ни у меня, ни у жены.
Олег1964
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