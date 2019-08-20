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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7498749975007501>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:19

  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)


Появилась у кого-то?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:22

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)


Появилась у кого-то?

У меня нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:22

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)


Появилась у кого-то?

Только что проверил, нет.
И, приватовская акция про 5% кэшбека за интерент, с их промо-странички пропала.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:23

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)


Появилась у кого-то?

У меня
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:25

  Сибарит написав:не пользуюсь мобильным приложением, поскольку считаю это небезопасным и неудобным

Крайне-крайне странное решение, без которого тупо недополучишь лишний доход и резко ограничишь себя в возможностях. :?

А насчёт неудобства так и вообще - смотря, что делать. Если длинные шаблоны вбивать, то возможно. А для многих действий - наоборот, быстрее...

У меня на смарте 10 банковских приложений и без нескольких из них я вернусь в досмартфонный каменный век.

P.S. Если что - стационарные компы у меня есть и дома, и на работе.
Востаннє редагувалось Vorlon в Сер 21 сер, 2019 10:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:27

  Вкладчик1234 написав:
  Aps написав: Появилась у кого-то?

У меня


Ну с Незалежністью могли бы и всех поздравить. (
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:02

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Aps написав: Появилась у кого-то?

У меня


Ну с Незалежністью могли бы и всех поздравить. (

полностью согласен, но подозреваю что пришло тем у кого было мало операций с использованием карты... :|
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:12

  Искатель написав:Нужно как раз купить стиралку. Подскажите, где взять, чтобы сабж подошел?

Думал брать в "Алло", но они доставляют крупногабаритные покупки только через "Новую почту". А если покупать через сайт, без понятия, что может быть... Может, кто брал, подскажет?

К сожалению, в "Эльдорадо" такой нет.
Сориентируйте, где копать. Огромное спасибо заранее!

Алло 4812 в наземном.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:26

  mephala написав:ОфПреду
Надання міні виписок по операціям з платіжною карткою на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування послугою за кожну картку, по якій надсилається інформація)
-SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень 15 грн.

я правильно понимаю из тарифов что если пользоваться полный месяц услугой то тогда будет насчитана плата? если я понимаю не правильно то поясните тогда как банк трактует свою фразу.
хотя чувствует мое одно место что мы сейчас договоримся что механику переделают :mrgreen:

mephala, добрый день. Под указанной вами фразой подразумевается, что палата за информирование списывается раз в месяц и по каждой карте к счету. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, это процесс Банка. Услуга АЧ списывается есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:51

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)


Появилась у кого-то?

Ни у меня, ни у жены. :|
Олег1964
 
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