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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7499750075017502>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:53

  Вкладчик1234 написав:
  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкой
https://alfabank.ua/dn

Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро :)
Хотя может завтра появится :)


Появилась у кого-то?

У меня
Зображення


А Глуско что, нет?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:00

Всех свиней не поздравляют с днём независимости или только тех кому на пасху дали по 50 орехов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:05

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:Всех свиней не поздравляют с днём независимости или только тех кому на пасху дали по 50 орехов?
По двум аккам дали возможность заработать 50гр. По 3му- только раз блокировал, зайду в приложение с чужого смарта позже.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:10

Re: Альфа-Банк

  Олег1964 написав:А Глуско что, нет?
не вместился,первый в верху.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:25

Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?
joik
 
Повідомлень: 82
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:32

  Мизантрóп написав:
  Олег1964 написав:А Глуско что, нет?
не вместился,первый в верху.

Везет. А жене, новому клиенту банка, зажали и День независимости и кешбэк за расчет по телефону.
Мне зажали День независимости. Возьму тогда Б5 и Пудру и пойду в ресторан гулять. :)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:33

  joik написав:Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?


Только избранные. :wink:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:48

  joik написав:Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?

joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:53

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?

joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.


А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным? :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:58

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.

А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным? :|


Судя по празднику надо было быть участником "революции на граните". )
Aps
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