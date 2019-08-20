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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:53
Вкладчик1234 написав: Aps написав: Вкладчик1234 написав:
Пришло сообщение в вайбер с рекламой и ссылкойhttps://alfabank.ua/dn
Но в официальных правилах написано, что предложение должно отображаться и в приложении. А у меня такого предложения нет, хотя реклама пришла. Очень хитро
Хотя может завтра появится
Появилась у кого-то?
У меня
А Глуско что, нет?
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:00
Всех свиней не поздравляют с днём независимости или только тех кому на пасху дали по 50 орехов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:05
uaprofi написав:Всех свиней не поздравляют с днём независимости или только тех кому на пасху дали по 50 орехов?
По двум аккам дали возможность заработать 50гр. По 3му- только раз блокировал, зайду в приложение с чужого смарта позже.
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lel
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:10
Олег1964 написав:
А Глуско что, нет?
не вместился,первый в верху.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:25
Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?
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joik
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:32
Мизантрóп написав: Олег1964 написав:
А Глуско что, нет?
не вместился,первый в верху.
Везет. А жене, новому клиенту банка, зажали и День независимости и кешбэк за расчет по телефону.
Мне зажали День независимости. Возьму тогда Б5 и Пудру и пойду в ресторан гулять.
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:33
joik написав:
Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?
Только избранные.
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:48
joik написав:
Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?
joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 21 сер, 2019 12:53
Alfa_Bank написав: joik написав:
Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?
joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.
А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным?
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Олег1964
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