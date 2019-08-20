Додано: Сер 21 сер, 2019 13:05

Alfa_Bank А когда можно будет платежи на IBAN сохранять в виде шаблонов?

Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7