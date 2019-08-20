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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 12:59
Олег1964 написав: Alfa_Bank написав: joik написав:
Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?
joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.
А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным?
Олег1964, добрый день. Такую информацию дать не можем. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении возможности участия в акциях.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:03
Alfa_Bank написав: Олег1964 написав: Alfa_Bank написав:
joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.
А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным?
Олег1964, добрый день. Такую информацию дать не можем. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении возможности участия в акциях.
Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:04
Aps написав: Олег1964 написав: Alfa_Bank написав:
joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.
А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным?
Судя по празднику надо было быть участником "революции на граните". )
Дедам банк не дает.
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:05
Alfa_Bank А когда можно будет платежи на IBAN сохранять в виде шаблонов?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:07
Олег1964 написав:
Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.
Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:12
ol_zy написав:Alfa_Bank
А когда можно будет платежи на IBAN сохранять в виде шаблонов?
ol_zy, добрый день. Это есть в планах, но по срокам подсказать не могу. Есть другие приоритеты.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:14
Alfa_Bank написав: Олег1964 написав:
Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.
Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.
Назовите хоть два критерия такого отбора.
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 13:19
Олег1964 написав: Alfa_Bank написав: Олег1964 написав:
Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.
Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.
Назовите хоть два критерия такого отбора.
Извините, но такую информацию сообщить не могу.
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Alfa_Bank
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