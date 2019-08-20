RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7500750175027503>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:59

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Уважаемый офпред скажите не все участники кешю попадают под акцию на 50 бонусов День Независимости?

joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.


А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным? :|

Олег1964, добрый день. Такую информацию дать не можем. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении возможности участия в акциях.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:03

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.


А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным? :|

Олег1964, добрый день. Такую информацию дать не можем. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении возможности участия в акциях.


Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.

Олег1964
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:04

  Aps написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:joik, добрый день. Акция разработана для определенной категории клиентов.

А как определяют эти определённые категории клиентов? Что нужно делать, чтобы стать избранным? :|


Судя по празднику надо было быть участником "революции на граните". )


Дедам банк не дает. :?
Олег1964
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:05

Alfa_Bank А когда можно будет платежи на IBAN сохранять в виде шаблонов?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 20.01.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:07

  Олег1964 написав:Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.

Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:12

  ol_zy написав:Alfa_Bank А когда можно будет платежи на IBAN сохранять в виде шаблонов?

ol_zy, добрый день. Это есть в планах, но по срокам подсказать не могу. Есть другие приоритеты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:14

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.

Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.

Назовите хоть два критерия такого отбора.
Олег1964
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:19

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.

Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.

Назовите хоть два критерия такого отбора.

Извините, но такую информацию сообщить не могу. Но в начале сентября планируем новые акции для всех клиентов :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 18.02.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:37

  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.

Назовите хоть два критерия такого отбора.

Извините, но такую информацию сообщить не могу. Но в начале сентября планируем новые акции для всех клиентов :wink:

Уже не верю :x
Олег1964
 
Повідомлень: 228
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:40

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Олег1964 написав:Может стишок рассказать, спеть или станцевать?
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.

Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.

Назовите хоть два критерия такого отбора.

ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы.
а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.
mephala
 
Повідомлень: 5296
З нами з: 07.04.14
Подякував: 68 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7500750175027503>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Flamingo, Maksi2, mephala, ramaz, Sanio, Stringer, TASCOMBANK, Искатель і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1320, 1321, 1322
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13214 1859553
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 14:01
ingtrans
Банк Альянс 1 ... 62, 63, 64
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
634 82196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 10:01
greenozon
Юнекс Банк 1 ... 166, 167, 168
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1678 359813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 08:34
unex_bank_press

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23349)
21.08.2019 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.