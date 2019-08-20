Додано: Сер 21 сер, 2019 14:07

Олег1964 написав: Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!

В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!

Капризные вы. Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!Капризные вы.

Писал уже на форуме, что в кино не ходим принципиально, с тех пор как родное государство забрало право выбора в каком переводе смотреть ;(. Поэтому новинки смотрим теперь иcключительно домаА круиз... ни разу с супругой не были на круизном лайнере, поскольку не понимаем этот тип отдыха. Предпочитаем все-таки вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть и т.п. Вот на ближайшую осень и зиму у нас уже по двум таким трипам практически полностью оплачены дорога и жилье.Так что наверное правы Вы - капризные мы. Или "балуванi"