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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7500750175027503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:45

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Надання міні виписок по операціям з платіжною карткою на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування послугою за кожну картку, по якій надсилається інформація)
-SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень 15 грн.

я правильно понимаю из тарифов что если пользоваться полный месяц услугой то тогда будет насчитана плата? если я понимаю не правильно то поясните тогда как банк трактует свою фразу.
хотя чувствует мое одно место что мы сейчас договоримся что механику переделают :mrgreen:

mephala, добрый день. Под указанной вами фразой подразумевается, что палата за информирование списывается раз в месяц и по каждой карте к счету. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, это процесс Банка. Услуга АЧ списывается есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.


ну я спрашивал трактовку "за місяць користування".
но в принципе не важно. я все равно на пушах.
а при желании действительно можно вычислить экспериментальным путем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:48

  mephala написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.

Назовите хоть два критерия такого отбора.

ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы.
а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.


К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.

...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:51

  Олег1964 написав:
К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.

...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.

Будет акция и для вас, правда 8)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:54

  Олег1964 написав:
  mephala написав:
  Олег1964 написав:Назовите хоть два критерия такого отбора.

ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы.
а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.


К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.

...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.

Почем нет? У моей жены есть выданы карты в пакете Ультра (выданы под депо) и они просто лежат... Разные предложения периодически приходят - я их смотрю в ее приложении. Ее пока ничего не вдохновило.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:57

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:
  mephala написав:ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы.
а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.


К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.

...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.

Почем нет? У моей жены есть выданы карты в пакете Ультра (выданы под депо) и они просто лежат... Разные предложения периодически приходят - я их смотрю в ее приложении. Ее пока ничего не вдохновило.


Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!
В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!
Капризные вы. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:01

  Alfa_Bank написав:Будет акция и для вас, правда 8)


Ура! :D
Значит не зря приставал. 8)
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:07

Re: Альфа-Банк

  Олег1964 написав:Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!
В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!
Капризные вы. :shock:

Писал уже на форуме, что в кино не ходим принципиально, с тех пор как родное государство забрало право выбора в каком переводе смотреть ;(. Поэтому новинки смотрим теперь иcключительно дома ;)
А круиз... ни разу с супругой не были на круизном лайнере, поскольку не понимаем этот тип отдыха. Предпочитаем все-таки вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть и т.п. Вот на ближайшую осень и зиму у нас уже по двум таким трипам практически полностью оплачены дорога и жилье.
Так что наверное правы Вы - капризные мы ;). Или "балуванi" :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:24

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!
В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!
Капризные вы. :shock:

Писал уже на форуме, что в кино не ходим принципиально, с тех пор как родное государство забрало право выбора в каком переводе смотреть ;(. Поэтому новинки смотрим теперь иcключительно дома ;)
А круиз... ни разу с супругой не были на круизном лайнере, поскольку не понимаем этот тип отдыха. Предпочитаем все-таки вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть и т.п. Вот на ближайшую осень и зиму у нас уже по двум таким трипам практически полностью оплачены дорога и жилье.
Так что наверное правы Вы - капризные мы ;). Или "балуванi" :mrgreen:


А Вы попробуйте хоть раз сходить в круиз. За нашими плечами их семь.
Но начинаем также - вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть....но только на круизном лайнере дней на семь - четырнадцать.
Потом домой.
И можно в кино сходить. У нас в семье нет проблем с украинским. Мы развиваемся и не капризничаем. :wink:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47

  Олег1964 написав:
Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!
В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!
Капризные вы. :shock:
они могли на круизы хоть 100% кешбека ставить. я купил один из самых дешевых и сразу уперся в потолок ... еще и 1000 орехов алке подарил
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