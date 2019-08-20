mephala написав:ОфПреду Надання міні виписок по операціям з платіжною карткою на базі послуги «Альфа-Чек» (за місяць користування послугою за кожну картку, по якій надсилається інформація) -SMS-інформування, Альтернативні канали передачі повідомлень 15 грн.
я правильно понимаю из тарифов что если пользоваться полный месяц услугой то тогда будет насчитана плата? если я понимаю не правильно то поясните тогда как банк трактует свою фразу. хотя чувствует мое одно место что мы сейчас договоримся что механику переделают
mephala, добрый день. Под указанной вами фразой подразумевается, что палата за информирование списывается раз в месяц и по каждой карте к счету. Мы не можем предоставить механику списания данной комиссии, это процесс Банка. Услуга АЧ списывается есть у клиента подключены СМС, если ПУШ - соответственно не списываем.
ну я спрашивал трактовку "за місяць користування". но в принципе не важно. я все равно на пушах. а при желании действительно можно вычислить экспериментальным путем.
Alfa_Bank написав:Это не значит, что банк кого-то любит, а кого-то нет. Есть много критериев отбора.
Назовите хоть два критерия такого отбора.
ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы. а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.
К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.
...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.
Олег1964 написав:Назовите хоть два критерия такого отбора.
ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы. а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.
К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.
...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.
Почем нет? У моей жены есть выданы карты в пакете Ультра (выданы под депо) и они просто лежат... Разные предложения периодически приходят - я их смотрю в ее приложении. Ее пока ничего не вдохновило.
mephala написав:ну блин. че вы пристали к офпреду то? понятно обидно что одним есть акция а другим нет. но такое практикуют все фирмы. а если вам интересен критерий - например те кто картами не пользовался более трех месяцев.
К кому хочу, к тому и пристаю. Вы можете не читать, что я пишу.
...например те кто картами не пользовался более трех месяцев... Тут таких нет.
Почем нет? У моей жены есть выданы карты в пакете Ультра (выданы под депо) и они просто лежат... Разные предложения периодически приходят - я их смотрю в ее приложении. Ее пока ничего не вдохновило.
Хоть в кино сходите. Тридцать процентов! В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле! Капризные вы.
Олег1964 написав:Хоть в кино сходите. Тридцать процентов! В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле! Капризные вы.
Писал уже на форуме, что в кино не ходим принципиально, с тех пор как родное государство забрало право выбора в каком переводе смотреть ;(. Поэтому новинки смотрим теперь иcключительно дома А круиз... ни разу с супругой не были на круизном лайнере, поскольку не понимаем этот тип отдыха. Предпочитаем все-таки вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть и т.п. Вот на ближайшую осень и зиму у нас уже по двум таким трипам практически полностью оплачены дорога и жилье. Так что наверное правы Вы - капризные мы . Или "балуванi"
Олег1964 написав:Хоть в кино сходите. Тридцать процентов! В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле! Капризные вы.
Писал уже на форуме, что в кино не ходим принципиально, с тех пор как родное государство забрало право выбора в каком переводе смотреть ;(. Поэтому новинки смотрим теперь иcключительно дома А круиз... ни разу с супругой не были на круизном лайнере, поскольку не понимаем этот тип отдыха. Предпочитаем все-таки вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть и т.п. Вот на ближайшую осень и зиму у нас уже по двум таким трипам практически полностью оплачены дорога и жилье. Так что наверное правы Вы - капризные мы . Или "балуванi"
А Вы попробуйте хоть раз сходить в круиз. За нашими плечами их семь. Но начинаем также - вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть....но только на круизном лайнере дней на семь - четырнадцать. Потом домой. И можно в кино сходить. У нас в семье нет проблем с украинским. Мы развиваемся и не капризничаем.