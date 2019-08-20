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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 15:02
Пришла СМС-ка: "Придите, заберите перевыпущенную карту"
Удивился, т.к. ни в августе, ни в сентябре ни одна карта не заканчивается.
Позвонил, оказалось, что уже пришла "ЭКО-Максимум", которая заканчивается 31 октября.
Прикольно...
Кстати, перевыпустили на обычную магнитку, без чипа и пейпасса. Я думал, таких уже не выпускают.
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Искатель
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:04
Искатель
Эко в загоне. Даже если захотеть то не выпустят с чипом.
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mephala
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:17
подскажите
1. Когда прийдут 200 грн, которые дают за оформление карты через пригласи друга
2. Когда можно орехи отоварить, после начисления?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:17
Искатель написав:
Пришла СМС-ка: "Придите, заберите перевыпущенную карту"
Удивился, т.к. ни в августе, ни в сентябре ни одна карта не заканчивается.
Позвонил, оказалось, что уже пришла "ЭКО-Максимум", которая заканчивается 31 октября.
Прикольно...
Кстати, перевыпустили на обычную магнитку, без чипа и пейпасса. Я думал, таких уже не выпускают.
мне тоже Максимум сентябрьский в июле перевыпустили.
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vollena71
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:20
Hack-Stock написав:
подскажите
1. Когда прийдут 200 грн, которые дают за оформление карты через пригласи друга
2. Когда можно орехи отоварить, после начисления?
Hack-Stock, добрый день.
1. Выплата будет выполнена в течение 31 дня после проведения операции.
2. Выводить можете в любое время, при наличии подходящих покупок для возврата.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:26
Alfa_Bank а что есть "подходящая покупка для возврата" ?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:29
Stringer написав: Олег1964 написав:
Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!
В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!
Капризные вы.
они могли на круизы хоть 100% кешбека ставить. я купил один из самых дешевых и сразу уперся в потолок ... еще и 1000 орехов алке подарил
Нужно было разбить платеж и платить разными алкиными картами.
Надеюсь, у Вас их несколько.
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:33
Flamingo написав: Олег1964 написав:
А Вы попробуйте хоть раз сходить в круиз. За нашими плечами их семь.
Но начинаем также - вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть....но только на круизном лайнере дней на семь - четырнадцать.
Потом домой.
И можно в кино сходить. У нас в семье нет проблем с украинским. Мы развиваемся и не капризничаем.
Не спорю - круиз дело вкуса, но нам к примеру нравится более менее тщательно "полазить по острову". По совсем маленьким - например филиппинским - хватит и одного дня, по небольшим - типа Пхи-Пхи, Прале, Маэ, Ла-Диг, Ко-Липе, Лангкави и т.п. 3-5 дней, по большим - Маврикий, Тенерифе, Шри Ланка, Бали, Кипр, Ямайка - 10-15 дней. А "круизеров" мы кстати часто наблюдаем - осенью приезжаем утречком на машинке с Лас Америкас посмотреть Санта Круз, а там как раз пришел очередной круизный лайнер и вот его "жители" с горящими глазами, кто в лес, кто по дрова, чтобы за световой день успеть посмотреть побольше. Но 1 день на Тенерифе ИМХО делать нечего. Так что такой тип отдых точно не для нас.
Чтобы не бегать с горящими глазами на берегу, нужно заранее планировать экскурсии.
Кроме того, сама жизнь и путешествие на круизном лайнере это что - то.
В первый круиз свою жену еле уговорил пойти, но в конце еле снял с корабля.
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Олег1964
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:38
Hack-Stock написав:Alfa_Bank
а что есть "подходящая покупка для возврата" ?
К возврату доступна операция, если:
- была проведена за последние 30 календарных дней,
- по ней клиент получил бонусы,
- прошла по выписке,
- с момента списания прошло от 1 до 3 рабочих дней,
- счет с этой операцией открыт в грн.
- карта с этой операцией активная (не аннулированная/не перевыпущенная).
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Додано: Сер 21 сер, 2019 15:40
Flamingo написав: Олег1964 написав:
Щодо кіно - Ви мене не зрозуміли. У мене та моєї дружини немає жодних проблем з "солов'їною". Це, якщо хочете, просто такий мій протест проти державної мовної політики - я голосую власними коштами проти того, що мене моя держава позбавила права вибору. Щось схоже в мене і з телебаченням - дивлячись Лігу чемпіонів та інші міжнародні спортивні події надаю перевагу російським "Матчам", а не "плюсам", "футболам" та ін. Дяка Інтернету - така можливість поки є
.
В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.
Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.
Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.
Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.
Извините, если что.
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Олег1964
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