Flamingo написав:

Олег1964 написав: А Вы попробуйте хоть раз сходить в круиз. За нашими плечами их семь.

Но начинаем также - вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть....но только на круизном лайнере дней на семь - четырнадцать.

Потом домой.

И можно в кино сходить. У нас в семье нет проблем с украинским. Мы развиваемся и не капризничаем. А Вы попробуйте хоть раз сходить в круиз. За нашими плечами их семь.Но начинаем также - вначале самолетом до каких-нибудь островов, а дальше паромами, лонгтейлами, самолетиками садящимися на воду и т.п. А дальше ходить, ездить, нырять, опять плыть....но только на круизном лайнере дней на семь - четырнадцать.Потом домой.И можно в кино сходить. У нас в семье нет проблем с украинским. Мы развиваемся и не капризничаем.

Не спорю - круиз дело вкуса, но нам к примеру нравится более менее тщательно "полазить по острову". По совсем маленьким - например филиппинским - хватит и одного дня, по небольшим - типа Пхи-Пхи, Прале, Маэ, Ла-Диг, Ко-Липе, Лангкави и т.п. 3-5 дней, по большим - Маврикий, Тенерифе, Шри Ланка, Бали, Кипр, Ямайка - 10-15 дней. А "круизеров" мы кстати часто наблюдаем - осенью приезжаем утречком на машинке с Лас Америкас посмотреть Санта Круз, а там как раз пришел очередной круизный лайнер и вот его "жители" с горящими глазами, кто в лес, кто по дрова, чтобы за световой день успеть посмотреть побольше. Но 1 день на Тенерифе ИМХО делать нечего. Так что такой тип отдых точно не для нас.