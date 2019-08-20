Олег1964 написав:Чтобы не бегать с горящими глазами на берегу, нужно заранее планировать экскурсии.
Имхо невозможно впихнуть "невпихyeмoe" - нам 14 дней на Тенерифе не хватило, а спланировать все в 1 день... не знаю - я точно не смог бы - ни заранее, ни по месту.
Олег1964 написав:Кроме того, сама жизнь и путешествие на круизном лайнере это что - то.
Как говорили латиняне: "Suum cuique" - каждому свое - наверное "тусовка" это просто не наше. Но когда-нибудь обязательно попробуем и круиз. Просто еще столько мест, в которые хочется "погрузиться" немножко на подольше чем это предусматривают круизные программы.
Олег1964 написав:Щодо кіно - Ви мене не зрозуміли. У мене та моєї дружини немає жодних проблем з "солов'їною". Це, якщо хочете, просто такий мій протест проти державної мовної політики - я голосую власними коштами проти того, що мене моя держава позбавила права вибору. Щось схоже в мене і з телебаченням - дивлячись Лігу чемпіонів та інші міжнародні спортивні події надаю перевагу російським "Матчам", а не "плюсам", "футболам" та ін. Дяка Інтернету - така можливість поки є .
В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке. Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом. Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты. Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный. Извините, если что.
Да без проблем. Это мое решение и честно говоря особо ущемленным в художественном плане я себя не считаю, поскольку смотрю те самые фильмы в нужном мне переводе. А кинозалы Украины были забиты и ранее - когда в прокате шли одни и те же фильмы в двух разных переводах и был выбор - тогда я выбирал куда я хотел пойти и платил за это деньги. Где-то заполняемость залов была выше на фильмы с украинским переводов, в каких-то регионах - с другим. Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.