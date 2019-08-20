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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7503750475057506>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:41

  Олег1964 написав:
  Stringer написав:
  Олег1964 написав:
Хоть в кино сходите. Тридцать процентов!
В прошлом месяце можно было купить круиз на 15% дешевле!
Капризные вы. :shock:
они могли на круизы хоть 100% кешбека ставить. я купил один из самых дешевых и сразу уперся в потолок ... еще и 1000 орехов алке подарил

Нужно было разбить платеж и платить разными алкиными картами.
Надеюсь, у Вас их несколько. :wink:

во первых, еще ни разу не встречал агрегатор, где можно разбить платеж за круиз, во вторых, другие алкины карты предназначены для иных целей :wink:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:42

Re: Альфа-Банк

  Олег1964 написав:Чтобы не бегать с горящими глазами на берегу, нужно заранее планировать экскурсии.
Имхо невозможно впихнуть "невпихyeмoe" - нам 14 дней на Тенерифе не хватило, а спланировать все в 1 день... не знаю - я точно не смог бы - ни заранее, ни по месту.
  Олег1964 написав:Кроме того, сама жизнь и путешествие на круизном лайнере это что - то.
Как говорили латиняне: "Suum cuique" - каждому свое - наверное "тусовка" это просто не наше. Но когда-нибудь обязательно попробуем и круиз. Просто еще столько мест, в которые хочется "погрузиться" немножко на подольше чем это предусматривают круизные программы.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:45

  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:Alfa_Bank а что есть "подходящая покупка для возврата" ?

К возврату доступна операция, если:
-
- счет с этой операцией открыт в грн.
- .


Если я рассчитаюсь евровой картой в зоне евро, орехи будут?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:46

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Чтобы не бегать с горящими глазами на берегу, нужно заранее планировать экскурсии.
Имхо невозможно впихнуть "невпихyeмoe" - нам 14 дней на Тенерифе не хватило, а спланировать все в 1 день... не знаю - я точно не смог бы - ни заранее, ни по месту.

есть такие острова, что их можно и за день пересмотреть - карибы и микронезия, к примеру... ну а на тенерифе только на вулкан подняться - пол дня минимум
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:47

  Олег1964 написав:Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.

Забиты потому что альтернативы нет. Я тоже хожу по кинотеатрам периодически. Но дома скачиваю и смотрю фильмы, сериалы исключительно на родном (русском) языке.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:49

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Hack-Stock написав:Alfa_Bank а что есть "подходящая покупка для возврата" ?

К возврату доступна операция, если:
-
- счет с этой операцией открыт в грн.
- .


Если я рассчитаюсь евровой картой в зоне евро, орехи будут?

Если карта участвует в программе лояльности и покупка подходит под условия, бонусы будут. Но вывести накопленные бонусы можно только за покупки по картам в гривне.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:50

  Stringer написав:
  Олег1964 написав:
  Stringer написав: они могли на круизы хоть 100% кешбека ставить. я купил один из самых дешевых и сразу уперся в потолок ... еще и 1000 орехов алке подарил

Нужно было разбить платеж и платить разными алкиными картами.
Надеюсь, у Вас их несколько. :wink:

во первых, еще ни разу не встречал агрегатор, где можно разбить платеж за круиз, во вторых, другие алкины карты предназначены для иных целей :wink:


Я бронирую либо на сайте круизной компании и можно сделать насколько платежей в личном кабинете, например, так можно у немецкой АИДА, либо https://www.kreuzfahrten.de.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:52

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Чтобы не бегать с горящими глазами на берегу, нужно заранее планировать экскурсии.
Имхо невозможно впихнуть "невпихyeмoe" - нам 14 дней на Тенерифе не хватило, а спланировать все в 1 день... не знаю - я точно не смог бы - ни заранее, ни по месту.

есть такие острова, что их можно и за день пересмотреть - карибы и микронезия, к примеру... ну а на тенерифе только на вулкан подняться - пол дня минимум

Там еще Лоро - парк есть :lol:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:56

  Олег1964 написав:
  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Щодо кіно - Ви мене не зрозуміли. У мене та моєї дружини немає жодних проблем з "солов'їною". Це, якщо хочете, просто такий мій протест проти державної мовної політики - я голосую власними коштами проти того, що мене моя держава позбавила права вибору. Щось схоже в мене і з телебаченням - дивлячись Лігу чемпіонів та інші міжнародні спортивні події надаю перевагу російським "Матчам", а не "плюсам", "футболам" та ін. Дяка Інтернету - така можливість поки є ;).


В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.
Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.
Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.
Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.
Извините, если что.

Да без проблем. Это мое решение и честно говоря особо ущемленным в художественном плане я себя не считаю, поскольку смотрю те самые фильмы в нужном мне переводе. А кинозалы Украины были забиты и ранее - когда в прокате шли одни и те же фильмы в двух разных переводах и был выбор - тогда я выбирал куда я хотел пойти и платил за это деньги. Где-то заполняемость залов была выше на фильмы с украинским переводов, в каких-то регионах - с другим. Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:58

  Vorlon написав:
  Олег1964 написав:Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.

Забиты потому что альтернативы нет. Я тоже хожу по кинотеатрам периодически. Но дома скачиваю и смотрю фильмы, сериалы исключительно на родном (русском) языке.

Я тоже дома скачиваю и смотрю фильмы на русском.
А в кино с удовольствием смотрю премьеры на украинском.
Олег1964
 
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