Flamingo написав:Олег1964 написав:
В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.
Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.
Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.
Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.
Извините, если что.
Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.
Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Что такое язык можно и у евреев спросить.