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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7503750475057506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:09

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:
В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.
Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.
Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.
Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.
Извините, если что.

Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.


Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Что такое язык можно и у евреев спросить.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:23

Олег1964

Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %).
demichh
 
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