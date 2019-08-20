Додано: Сер 21 сер, 2019 16:09

Flamingo написав: Олег1964 написав:

В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.

Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.

Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.

Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.

Извините, если что. В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.Извините, если что.

Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу. Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.

Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.Что такое язык можно и у евреев спросить.