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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7503750475057506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:09

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:
В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.
Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.
Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.
Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.
Извините, если что.

Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.


Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Что такое язык можно и у евреев спросить.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:23

Олег1964

Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:53

Re: Альфа-Банк

  Олег1964 написав:Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.

Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.
  Олег1964 написав:В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.

Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры ;), но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.
  Олег1964 написав:А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.

Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов.
И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса.
Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет.
Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:58

  demichh написав:Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.

В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:07

  Олег1964 написав:
  demichh написав:Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.

В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.

Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:23

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.

Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.
  Олег1964 написав:В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.

Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры ;), но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.
  Олег1964 написав:А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.

Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов.
И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса.
Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет.
Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.


А я учился в русской школе на русском в большом городе корабелов и прекрасно знаю, как относились к украиноязычным и даже со слов теток моей жены, приехавших в город из села. Так, нет никаких преувеличений.
Но однажды я понял, что живу в Украине и будет очень хорошо, что начну говорить на украинском.

В Германии последние двадцать лет бываю по восемь - десять раз в году. По работе. Объездил страну и поперек. И даже в круизы предпочитаю ходить немецкими компаниями. Это про немецкие кинотеатры. :wink:

И сравнивать Украину нужно не с Индией или Маврикием, где любят язык оккупантов, а с Польшей. Так корректнее и там тоже много говорят на английском.

Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском.
Только не нужно про протесты. Вы случайно не из старых коммунистов? :(
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:25

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.

Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите? :mrgreen: :mrgreen:

Они и не прекращали. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Олег1964
 
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