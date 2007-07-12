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банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7503750475057506 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 993 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 204 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 165 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 161 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 271 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 192 Всього голосів : 993 Додано: Сер 21 сер, 2019 16:09 Flamingo написав: Олег1964 написав:

В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.

Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.

Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.

Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.

Извините, если что. В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке.Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом.Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты.Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный.Извините, если что.

Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу. Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.



Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.

В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.

А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.

Что такое язык можно и у евреев спросить. Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.Что такое язык можно и у евреев спросить. Олег1964 Повідомлень: 239 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 16:23 Олег1964 Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г. demichh Повідомлень: 2101 З нами з: 09.12.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 16:53 Re: Альфа-Банк Олег1964 написав: Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам. Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.

Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.

Олег1964 написав: В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком. В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.

Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры , но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму. Олег1964 написав: А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная. А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.

Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов.

И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса.

Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет.

Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут. Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры, но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов.И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса.Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет.Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут. Flamingo

Повідомлень: 2742 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 16:58 demichh написав: Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г. Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.

В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали. В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали. Олег1964 Повідомлень: 239 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 17:07 Олег1964 написав: demichh написав: Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г. Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.

В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали. В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.

Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите? Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите? Flamingo

Повідомлень: 2742 З нами з: 20.03.15 Подякував: 45 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 17:23 Flamingo написав: Олег1964 написав: Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам. Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.

Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.

Олег1964 написав: В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком. В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.

Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры , но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму. Олег1964 написав: А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная. А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.

Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов.

И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса.

Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет.

Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут. Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры, но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов.И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса.Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет.Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.



А я учился в русской школе на русском в большом городе корабелов и прекрасно знаю, как относились к украиноязычным и даже со слов теток моей жены, приехавших в город из села. Так, нет никаких преувеличений.

Но однажды я понял, что живу в Украине и будет очень хорошо, что начну говорить на украинском.



В Германии последние двадцать лет бываю по восемь - десять раз в году. По работе. Объездил страну и поперек. И даже в круизы предпочитаю ходить немецкими компаниями. Это про немецкие кинотеатры.



И сравнивать Украину нужно не с Индией или Маврикием, где любят язык оккупантов, а с Польшей. Так корректнее и там тоже много говорят на английском.



Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском.

Только не нужно про протесты. Вы случайно не из старых коммунистов? А я учился в русской школе на русском в большом городе корабелов и прекрасно знаю, как относились к украиноязычным и даже со слов теток моей жены, приехавших в город из села. Так, нет никаких преувеличений.Но однажды я понял, что живу в Украине и будет очень хорошо, что начну говорить на украинском.В Германии последние двадцать лет бываю по восемь - десять раз в году. По работе. Объездил страну и поперек. И даже в круизы предпочитаю ходить немецкими компаниями. Это про немецкие кинотеатры.И сравнивать Украину нужно не с Индией или Маврикием, где любят язык оккупантов, а с Польшей. Так корректнее и там тоже много говорят на английском.Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском.Только не нужно про протесты. Вы случайно не из старых коммунистов? Олег1964 Повідомлень: 239 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2019 17:25 Flamingo написав: Олег1964 написав: В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали. В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.

Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите? Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите?

Они и не прекращали. Они и не прекращали. Олег1964 Повідомлень: 239 З нами з: 03.10.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7503750475057506 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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