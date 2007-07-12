Олег1964 написав: В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке. Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом. Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты. Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный. Извините, если что.
Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.
Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам. В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком. А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная. Что такое язык можно и у евреев спросить.
Олег1964 написав:Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.
Олег1964 написав:В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры , но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.
Олег1964 написав:А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов. И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса. Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет. Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.
demichh написав:Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.
В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
demichh написав:Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.
В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите?
Олег1964 написав:Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.
Олег1964 написав:В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры , но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.
Олег1964 написав:А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов. И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса. Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет. Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.
А я учился в русской школе на русском в большом городе корабелов и прекрасно знаю, как относились к украиноязычным и даже со слов теток моей жены, приехавших в город из села. Так, нет никаких преувеличений. Но однажды я понял, что живу в Украине и будет очень хорошо, что начну говорить на украинском.
В Германии последние двадцать лет бываю по восемь - десять раз в году. По работе. Объездил страну и поперек. И даже в круизы предпочитаю ходить немецкими компаниями. Это про немецкие кинотеатры.
И сравнивать Украину нужно не с Индией или Маврикием, где любят язык оккупантов, а с Польшей. Так корректнее и там тоже много говорят на английском.
Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском. Только не нужно про протесты. Вы случайно не из старых коммунистов?
Олег1964 написав:В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите?