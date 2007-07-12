Олег1964 написав: В Украине нормальная языковая политика. Я не представляю, чтобы, например, в Германии были в прокате фильмы не на немецком языке. Недавно смотрели премьеру Тарантино "Однажды в Голливуде" с классным украинским переводом. Мы живем на юге в русскоязычном регионе и залы Мультиплекса бывают забиты. Ваш личный протест, как бы помягче выразиться, не очень умный. Извините, если что.
Думаю пример с Германией не совсем корректен хотя бы потому, что там нет запрета демонстрировать фильмы на том же французском, английском, русском, иврите и т.п. Если это будет продаваться и окупаться - кинотеатр может купить и пустить это в прокат. У меня же в моей стране мое государство аналогичное право выбора забрало законодательно. Поддерживать это решение финансово - я не хочу.
Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам. В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком. А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная. Что такое язык можно и у евреев спросить.
Олег1964 написав:Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.
Олег1964 написав:В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры , но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.
Олег1964 написав:А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов. И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса. Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет. Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.
demichh написав:Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.
В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
demichh написав:Типа как в Израиле избавились от идиша ?:) Но арабский то был государственным (родным считали в 2011 г. 18 %) до 2018 г.
В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите?
Олег1964 написав:Я уже довольно немолодой человек и знаю, что такое СССР и как во времена СССР относились в Украине к тем, кто говорил на украинском. Как к людям второго сорта, селюкам.
Я как и Вы родом из 60х в моей семье общались на "суржике на 80 процентов из украинских слов", учился в сельской школе с украинским языком преподавания, а после в ВУЗе в русскоговорящем Донецке, служил на Балтике и никогда не ощущал никакой дискриминации по языковому признаку. Ба - в институте даже был первым студентом защищавшим диплом на украинском. Что где-то кто-то в Мааскве мог кого-то назвать селюком - охотно верю, но действительно в моем окружении было всегда много интернеционала - кроме славян, кавказцы, татары (крымские и казанские), мордва, молдаване, греки - много разных людей - возникали даже стычки на национальной почве (всегда буду помнить чеченцев за их жестокость), но проблем на каком языке говорить и тем более смотреть кино не возникало, а уж о втором сорте людей - не знаю такого не встречал. Возможно проблема и существовала, но ИМХО она очень преувеличена.
Олег1964 написав:В Германии, возможно, нет запрета демонстрировать фильмы на любом другом языке, кроме немецкого, как и того, что я не видел в Германии в кинотеатрах в прокате фильмы не на немецком. И я не знаю случаев, чтобы в Германии немца считали человеком второго сорта за то, что он говорит на немецком.
Может потому что из круизного лайнера не особо хорошо видны кинотеатры , но я встречал кинотеатры, демонстрировавшие фильмы на английском в Испании и в Стамбуле. Но не могу понять вашего второго предложения - разве тот факт, что у меня раньше было право смотреть в кинотеатре фильмы не на украинском делало кого-то в Украине "человеком второго сорта"? А теперь когда у меня такое право отняли - тот кто был "второго сорта" стал лучше? Или стал себя лучше ощущать? Правда не пойму.
Олег1964 написав:А вот в Украине действительно нужно защищать украинский и языковая политика правильная.
Это Ваше субъективное мнение, с которым можно спорить. Но я не буду. Поскольку считаю более показательным примером Индию с населением более 1 млрд. - на сегодня по некоторым оценкам седьмую экономику мира, которая производит практически все самостоятельно и в которой нет вообще проблем с использованием "языка бывших оккупантов" - английским, а родной "хинди" от штата до штата настолько разный, что как нас уверял индус из Дели, попади он на юг куда-нибудь в штат Керала он сможет понять не более 10 % слов. И еще мне нравится Маврикий - небольшое островное государство, где дети к пяти годам говорят уже и на двух языках "оккупантов" - французском и английском, а еще на родном креольском. И все 3 языка учат с первого класса. Так что ИМХО языковая проблема таки больше "в головах". А любое ограничение прав и свобод собственных граждан - ИМХО вистов любому государству не добавляет. Но предлагаю закончить с офтопом - тут каждый останется при своем - думаю его и так потрут.
А я учился в русской школе на русском в большом городе корабелов и прекрасно знаю, как относились к украиноязычным и даже со слов теток моей жены, приехавших в город из села. Так, нет никаких преувеличений. Но однажды я понял, что живу в Украине и будет очень хорошо, что начну говорить на украинском.
В Германии последние двадцать лет бываю по восемь - десять раз в году. По работе. Объездил страну и поперек. И даже в круизы предпочитаю ходить немецкими компаниями. Это про немецкие кинотеатры.
И сравнивать Украину нужно не с Индией или Маврикием, где любят язык оккупантов, а с Польшей. Так корректнее и там тоже много говорят на английском.
Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском. Только не нужно про протесты. Вы случайно не из старых коммунистов?
Олег1964 написав:В Израиле возродили иврит, язык на котором, вроде как, говорил и христианский бог. Арабский был государственным и перестал им быть, как вы заметили. Арабы от этого не уехали и протестовать шекелем не стали.
Извините - уже почти вышел из дискуссии, но ваше сообщение просто сразило. Вы думаете арабы после этого стали ходить в кинотеатры чтобы смотреть фильмы на иврите?
Flamingo "Кіновидовищні заклади можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитруванням державною мовою. Сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості сеансів демонстрування фільмів у кіновидовищному закладі на місяць" так что не вижу тотального запрета. есть ограничение. а то что кинотеатры не хотят пускать фильмы языком оригинала то уже вопрос не к законодательству.
mephala написав:Flamingo "Кіновидовищні заклади можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитруванням державною мовою. Сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості сеансів демонстрування фільмів у кіновидовищному закладі на місяць" так что не вижу тотального запрета. есть ограничение. а то что кинотеатры не хотят пускать фильмы языком оригинала то уже вопрос не к законодательству.
В подтверждение: открываю прямо сейчас фильмы в планете кино - есть сеансы на английском и итальянском