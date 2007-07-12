в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:02
в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:07
это же просто любовь за деньги...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:18
в Германии полно фильмом, спектаклей, концертных выступлений и т.д. не на немецком языке... кроме того никого в Германии не напрягает наличие 3-4 телевизионных каналов на русском языке (русскоязычная Германия это примерно 3,5 млн. человек) и 3-4 телеканалов на турецком языке (турок в Германии около 5 млн.). как-то в провинциальном немецком супермаркете насчитал 15 газет и журналов на русском языке, так что некорректно сравнивать цивилизованную страну с Украиной...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:26
Re: Альфа-Банк
Захищати русскій в Україні це як захищати свастику в Ізраілі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:26
зачем писать глупости? Христос говорил на арамейском языке...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:27
Альфа-банк,
21-23.08.
...бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
То есть, в течение полугода не нужно будет делать необходимые для бесплатности условия?
И рефералка (2па200) сработает?
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:27
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