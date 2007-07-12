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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 19:02
Skiw написав: Тракторист написав:Alfa_Bank
, в шаблонах на оплату счетов компании КиевОблГазЗбыт указан неверный тариф на газ. Попросите Ваши технический службы привести шаблон к актуальному виду.
То видать агрегатор, а не Альфа. У Портмоне та-же беда, уже второй месяц правлю вручную.
в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:07
Олег1964 написав:
Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.
это же просто любовь за деньги...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:26
Захищати русскій в Україні це як захищати свастику в Ізраілі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:27
Альфа-банк,
21-23.08.
...бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
То есть, в течение полугода не нужно будет делать необходимые для бесплатности условия?
И рефералка (2па200) сработает?
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Додано: Сер 21 сер, 2019 19:49
guntherhouse777 написав:
бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
Кхм, а нема вимоги не закривати карту рік чи більше?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 21 сер, 2019 20:10
Тракторист написав: Skiw написав: Тракторист написав:Alfa_Bank
, в шаблонах на оплату счетов компании КиевОблГазЗбыт указан неверный тариф на газ. Попросите Ваши технический службы привести шаблон к актуальному виду.
То видать агрегатор, а не Альфа. У Портмоне та-же беда, уже второй месяц правлю вручную.
в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...
Я по этому и работаю с Портмоне уже лет 10 - все в одном флаконе, 99.99% устаканено. А с прошлого года ещё и бесплатно.
Skiw
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Додано: Сер 21 сер, 2019 20:14
Flamingo написав: Олег1964 написав:
Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском.
Только не нужно про протесты.
Знаете есть категория людей, которые глядя мультфильм "ну погоди!" переживают за волка. Наверное я из таких.
Все я из офтопа вышел!
Запроданцы это проблема Украины.
Я тоже вышел из офтопа.
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Олег1964
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