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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7504750575067507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:02

  Skiw написав:
  Тракторист написав:Alfa_Bank, в шаблонах на оплату счетов компании КиевОблГазЗбыт указан неверный тариф на газ. Попросите Ваши технический службы привести шаблон к актуальному виду.

То видать агрегатор, а не Альфа. У Портмоне та-же беда, уже второй месяц правлю вручную.

в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:07

  Олег1964 написав:Почему банк одних любит, а других нет? Этому должно быть объяснение.

это же просто любовь за деньги... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:26

Re: Альфа-Банк

Захищати русскій в Україні це як захищати свастику в Ізраілі ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:27

Альфа-банк,
21-23.08.
...бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...
То есть, в течение полугода не нужно будет делать необходимые для бесплатности условия?
И рефералка (2па200) сработает?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:49

Re: Альфа-Банк

  guntherhouse777 написав:бесплатное обслуживание на шесть месяцев при оформлении дебетовой карты в пакетах услуг Comfort, Ultra или Platinum Black...

Кхм, а нема вимоги не закривати карту рік чи більше?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:10

  Тракторист написав:
  Skiw написав:
  Тракторист написав:Alfa_Bank, в шаблонах на оплату счетов компании КиевОблГазЗбыт указан неверный тариф на газ. Попросите Ваши технический службы привести шаблон к актуальному виду.

То видать агрегатор, а не Альфа. У Портмоне та-же беда, уже второй месяц правлю вручную.

в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...

Я по этому и работаю с Портмоне уже лет 10 - все в одном флаконе, 99.99% устаканено. А с прошлого года ещё и бесплатно.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:14

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:Мне наверное не понять человека, учившегося в сельской школе на украинском, который защищал диплом на украинском и который не ходит в кино на украинском.
Только не нужно про протесты.

Знаете есть категория людей, которые глядя мультфильм "ну погоди!" переживают за волка. Наверное я из таких.
Все я из офтопа вышел!

Запроданцы это проблема Украины.
Я тоже вышел из офтопа.
Олег1964
 
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