Для поповнення валютної карти фізособи з Payoneer вказувати номер карти чи IBAN? В Бегемота номер карти, а тут наче зустрічав інфо, що номер рахунку. Хтось користувався останнім часом для виводу невеликих сум $? Нюанси?
Skiw написав:вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают? у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться" Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.
кто-то сталкивался?
Проблема решена представителем банка из этой темы. 3 обращения в КЦ и 2 обращения к представителю. Судя по отсутствию других подобных жалоб, мне просто не повезло.
** Комісія за сплату не нараховується, якщо Клієнт виконує сплату рахунків та вказаних послуг виключно Карткою “Portmone VISA” банка Кредит Дніпро.Комісія за сплату не нараховується на всі платежі на рахунки компаній партнерів, що входять до Тарифного плану «Місяць»згідно умов Тарифного плану «Місяць». Тарифний план «Місяць» становить 0,00 грн., якщо Клієнт виконує сплату всіх рахунків та послуг в своєму кабінеті виключно Карткою.
т.е. - а как же кэшбек???
Вывод: мелкте платежи (ну скажем до 100грн. т.е.за газ в том числе)платим у Аллы и им подобным - где это бесплатно бесплатно, а крупные платежи платим например хотябы через бегемот и другими картами - и получаем кэшбэк
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642