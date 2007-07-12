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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7503750475057506>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
204
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
165
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
161
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
271
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:10

  Тракторист написав:
  Skiw написав:
  Тракторист написав:Alfa_Bank, в шаблонах на оплату счетов компании КиевОблГазЗбыт указан неверный тариф на газ. Попросите Ваши технический службы привести шаблон к актуальному виду.

То видать агрегатор, а не Альфа. У Портмоне та-же беда, уже второй месяц правлю вручную.

в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...

Я по этому и работаю с Портмоне уже лет 10 - все в одном флаконе, 99.99% устаканено. А с прошлого года ещё и бесплатно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:45

Re: Альфа-Банк

Для поповнення валютної карти фізособи з Payoneer вказувати номер карти чи IBAN? В Бегемота номер карти, а тут наче зустрічав інфо, що номер рахунку. Хтось користувався останнім часом для виводу невеликих сум $? Нюанси?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:54

  Skiw написав:
  Тракторист написав:
  Skiw написав:То видать агрегатор, а не Альфа. У Портмоне та-же беда, уже второй месяц правлю вручную.

в отличии от Портмоне у Альфы вручную нельзя исправить...

Я по этому и работаю с Портмоне уже лет 10 - все в одном флаконе, 99.99% устаканено. А с прошлого года ещё и бесплатно.

а как у вас получается бесплатно? у меня почему-то:

КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ Комісія 1.5%, не менше 3 грн
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:33

  Тракторист написав:а как у вас получается бесплатно? у меня почему-то:

КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ Комісія 1.5%, не менше 3 грн

Я за 20 грн в мес там был, потом вот это увидел
https://creditdnepr.com.ua/ru/node/3607
И перешел на 0.
На работе народу рассказал, тоже попереходили.
Теперь все за 0 :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:34

Мелочь, но приятно
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 23:46

  Skiw написав:вопрос по акции "Пригласи друга" - всем кто пробовал выплачивают?
у меня возникли проблемы - уже полтора месяца прошло с момента активации карты и выплат нет поддержка пишет то "в ближайшее время будет выплата", то "приглашение не учитывается, т.к. при заполнении анкеты нужно было с чем-то согласиться"
Пробую перейти по своей-же ссылке и никаких галок/подтверждений там нет.

кто-то сталкивался?

Проблема решена представителем банка из этой темы.
3 обращения в КЦ и 2 обращения к представителю.
Судя по отсутствию других подобных жалоб, мне просто не повезло.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 00:03

  Skiw написав:
  Тракторист написав:а как у вас получается бесплатно? у меня почему-то:

КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ Комісія 1.5%, не менше 3 грн

Я за 20 грн в мес там был, потом вот это увидел
https://creditdnepr.com.ua/ru/node/3607
И перешел на 0.
На работе народу рассказал, тоже попереходили.
Теперь все за 0 :)

для полноты картины:
** Комісія за сплату не нараховується, якщо Клієнт виконує сплату рахунків та вказаних послуг виключно Карткою “Portmone VISA” банка Кредит Дніпро.Комісія за сплату не нараховується на всі платежі на рахунки компаній партнерів, що входять до Тарифного плану «Місяць»згідно умов Тарифного плану «Місяць». Тарифний план «Місяць» становить 0,00 грн., якщо Клієнт виконує сплату всіх рахунків та послуг в своєму кабінеті виключно Карткою.


т.е. - а как же кэшбек???

Вывод:
мелкте платежи (ну скажем до 100грн. т.е.за газ в том числе)платим у Аллы и им подобным - где это бесплатно бесплатно,
а крупные платежи платим например хотябы через бегемот и другими картами - и получаем кэшбэк
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 00:22

А крупные - это какие?
И как за оплату, например, отопления, получить КБ?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 00:27

Re: Альфа-Банк

  Skiw написав:А крупные - это какие?

в моём случае всё шо крупнее 100 грн идёт как крупное
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 00:31

  uaprofi написав:
  Skiw написав:А крупные - это какие?

в моём случае всё шо крупнее 100 грн идёт как крупное

Мусор, домофон и газ(если счетчик есть), все остальное крупное - как КБ получить?
Skiw :D
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