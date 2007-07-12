самый доступный вариант тас (1%) или конкорд (0.8%), восток(1%-продуктовыми бонусами)
*узнать больше по кашбэку в супермаркетах
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 00:42
самый доступный вариант тас (1%) или конкорд (0.8%), восток(1%-продуктовыми бонусами)
*узнать больше по кашбэку в супермаркетах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 22 сер, 2019 00:56
ну платить за домофон это полная дурость
З.Ы.
хотя большинство думает что у них где-то стало чище и безопаснее ... и стабильно платит
интересно если организовать поэтажную установку домофонов и за это брать деньги и продавать ключи это тоже будут "хавать"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
|